« Infinity O » : l’écran sans bordures et sans encoche de Samsung se précise

Samsung fait partie des rares constructeurs à avoir résisté à la tentation de l’encoche façon iPhone X. Le constructeur n’a pas seulement snobé cette tendance, il s’est même permis de se moquer du Pixel 3 XL de Google qui a une encoche bien voyante.

Et au lieu de faire comme Apple et la plupart des autres marques de smartphones, Samsung aurait imaginé un nouveau design pour ses écrans : « Infinity O ».

En substance, pour proposer des écrans borderless, Samsung intégrerait tous les éléments normalement en façade (ou sur l’encoche) à l’écran et percerait un trou sur celui-ci afin d’y mettre la webcam frontale.

Normalement, ce nouveau design devrait être utilisé sur le Galaxy S10, qui sera présenté l’année prochaine.

Mais il est également possible que Samsung inaugure le design « Infinity O » sur un modèle de gamme intermédiaire : le Galaxy A8s.

C’est du moins ce que suggèrent de nombreuses sources non-officielles. Et il y a quelques jours, un rendu présumé de ce Galaxy A8s, avec un écran sans bordures et un trou pour la webcam (mais pas d’encoche), a fuité sur la toile.

The cutout on Galaxy S10 will be 2-3 mm smaller but still bigger than 3mm

