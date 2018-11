Ingress Prime : le nouveau jeu mobile dans le monde réel, par les créateurs de Pokémon GO

Ingress Prime, l’après Pokémon GO

Chez Niantic, il n’y a pas que Pokémon GO dans la vie , et le développeur lance ainsi, son tout nouveau jeu disponible sur iOS comme sur Android. Le titre se décrit comme un jeu mobile dans le monde réel, qui permet de transformer les villes et les quartiers du monde entier, en un vaste univers de science-fiction propice à l’exploration et à l’aventure.

Ingress Prime s’appuie sur les fondations du jeu en réalité augmentée dans le monde réel de Niantic, Ingress (lancé en 2012), et exploite une technologie de pointe basée sur la localisation pour révéler le plateau de jeu mondial et mettre à jour des Portails dissimulés dans des lieux publics et points de repères.

Après un didacticiel permettant de découvrir l’univers du jeu mais aussi les mécaniques de gameplay, les joueurs devront alors choisir leur camp : les Eclairés et la Résistance. Il s’agit ici de deux groupes opposés se battant pour le contrôle des points de repères et, plus globalement, du sort du monde.

« Ingress Prime repose sur la plateforme Real World de Niantic et constitue un moteur essentiel de l’innovation en matière de gameplay et de technologies pour tous les produits Niantic », déclare John Hanke, fondateur et PDG de Niantic.

Niantic annonce que le scénario d’Ingress Prime évolue et change en fonction de la manière dont les Agents Ingress interagissent les uns avec les autres et du résultat des événements du monde réel « Anomaly ». À mesure que les Agents collaborent et s’affrontent, l’histoire se développe grâce à un nouveau hub interactif qui sert de point d’entrée dans l’univers d’Ingress. Pour Ingress Prime, Niantic prévoit d’accueillir 12 événements « Primary » Anomaly de grande envergure (trois chaque trimestre en Asie, en Europe et en Amérique), ainsi que plus de 100 événements « Satellite » Anomaly menés par la communauté.

A noter que, pour fêter la disponibilité de ce nouvel Ingress Prime, Pokémon Go organisera un événement sur son application qui permettra de capturer Osselait chromatique vert et Ponyta bleu. De plus, les joueurs se verront offrir des outils gratuits pour leur avatar en soutien à Ingress Prime.