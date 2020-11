Instagram : bientôt, un programme pour rémunérer les médias ?

Bien que cela puisse vous surprendre, de plus en plus de personnes s’informent sur Instagram. Mais actuellement, contrairement à YouTube ou Facebook, Instagram ne propose pas encore de programme permettant aux créateurs de monétiser leurs comptes grâce à une part sur les revenus publicitaires. De plus, ces médias n’ont pas la possibilité de partager des liens vers leurs articles sur les publications.

Instagram pourrait inciter les médias à publier plus grâce à un moyen de monétisation via la publicité

Mais visiblement, Instagram réfléchit tout de même à un moyen d’inciter les médias à publier plus de contenu d’information sur la plateforme. Citant une source proche du dossier, le réseau social songerait à inclure des éditeurs à un nouveau test qui permet aux créateurs de monétiser leurs vidéos IGTV grâce à des publicités comme sur YouTube ou sur Facebook.

Dès le lancement d’IGTV, Instagram avait promis qu’il proposerait un système de monétisation similaire à celui de YouTube. Et au mois de mai, le réseau social a finalement commencé à tester ce système de rémunération avec 200 créateurs de contenus anglophones.

IGTV, le YouTube d’Instagram

Des publicités sont affichées sur les vidéos de ces créateurs. Ce sont des publicités verticales qui ne durent pas plus de 15 secondes. Et les créateurs reçoivent 55 % des revenus générés par Instagram grâce à ces publicités.

Instagram aurait choisi de ne pas se presser, afin de ne pas reproduire des erreurs que Facebook a faites lorsque celui-ci a commencé à proposer aux médias des moyens de monétiser leurs contenus.

Le réseau social voudra probablement aussi éviter d’avoir les mêmes problèmes que YouTube en s’assurant que les publicités vidéo de ses annonceurs ne sont pas affichées sur des contenus qui ne sont pas appropriés.

Le réseau social semble vouloir avancer doucement

Et en attendant, Instagram a signé quelques partenariats avec des éditeurs. Par exemple, Instagram a aidé financièrement BuzzFeed à lancer sa série « BuzzFeed’s Show Off ». Cette série est publiée sur la plateforme IGTV.

En substance, si Instagram songe enfin à rémunérer les créateurs et les médias grâce à la publicité, la plateforme joue la carte de la prudence. Et pour le moment, le meilleur moyen de gagner de l’argent avec un compte influent est les partenariats avec des annonceurs, qui paient pour que leurs produits apparaissent sur les publications des comptes avec beaucoup d’abonnés.

Des influenceurs gagnent aussi de l’argent grâce à des produits dérivés.