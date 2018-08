Instagram complète le fil d’actualité avec des recommandations

Nouveau test sur Instagram : lorsque vous avez vu toutes les publications des personnes que vous suivez (des deux derniers jours), Instagram complète votre flux avec des recommandations basées sur vos centres d’intérêt.

Peur de manquer quelque chose sur votre fil d’actualité ? Au mois de juillet, Instagram a lancé une fonctionnalité qui signale l’utilisateur lorsqu’il a vu toutes les publications des deux derniers jours, avec l’indicateur « vous êtes à jour ».

Comme Instagram n’affiche plus les publications par ordre chronologique, cela permet de calmer les « angoissé du FOMO ». En même temps, l’indicateur peut aussi suggérer à l’utilisateur d’arrêter de scroller étant donné qu’il a vu toutes les publications récentes de son fil d’actualité.

Mais aujourd’hui, le réseau social annonce qu’il va commencer à tester des recommandations pour compléter ce fil d’actualité

En substance, lorsque vous avez vu toutes les publications des deux derniers jours, Instagram va commencer à afficher un autre flux de publications. Et il ne s’agit pas de publications de personnes ou de hashtags que vous suivez, mais de recommandations. Les algorithmes du réseau social choisissent les publications à inclure dans ces recommandations en fonction des personnes que vous suivez et en fonction des publications que vous avez aimées.

Pour le moment, il s’agit d’un test. Mais si Instagram a décidé de révéler celui-ci, c’est probablement parce qu’il a la ferme attention de déployer la fonctionnalité à tout le monde. « Notre objectif est de faire du Feed le meilleur endroit pour partager et communiquer avec les personnes et les intérêts qui comptent le plus pour vous », explique Instagram. « Maintenant, avec les messages recommandés, vous pouvez voir encore plus de choses partagées par notre communauté. Ce test sera lancé dans les prochains jours. Nous procéderons à des révisions du produit en fonction de vos commentaires et espérons l’apporter à davantage de personnes au cours des prochaines semaines. »

Avec ces recommandations, Instagram encourage surtout la découverte de nouveaux contenus et de nouveaux comptes à suivre.