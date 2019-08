Instagram développerait Threads, une application pour suivre les faits et gestes de vos amis

Pour contrer la popularité des applications comme TikTok ou Snapchat chez les adolescents, Instagram (from Facebook) pourrait lancer une nouvelle application baptisée Threads. C’est en tout cas ce qu’affirme le site The Verge, qui aurait pu voir quelques captures d’écran de cette app en cours de développement.

En substance, Threads serait une application liée au compte Instagram, qui permettrait aux utilisateurs de communiquer et de partager des informations privées avec les amis proches.

En plus des messages, des photos et des vidéos partagés manuellement avec les amis sur Threads, l’application permettrait également de partager automatiquement des informations en temps réel sur la localisation, la vitesse de déplacement, etc. Mais dans sa forme actuelle, Threads ne partagerait pas de positions exactes, mais pourrait indiquer aux amis proches de l’utilisateur si celui-ci est en déplacement, par exemple.

Et outre la messagerie et les partages automatiques d’infos en temps réel, Threads permet également de voir les Stories des amis.

Une nouvelle tentative pour contrer Snapchat ?

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à prendre avec les pincettes, étant donné que celles-ci n’ont pas été confirmées par Facebook. Mais en tout cas, l’application décrite dans l’article de The Verge semble en phase avec le plan du numéro un des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg est en effet convaincu que l’avenir du groupe dépendra des services de partage en privé.

Notons aussi que pour Instagram, Facebook a déjà développé une application de messagerie indépendante baptisée Direct. Mais finalement, le développement de cette app a cessé au mois de mai. Il est tout à fait possible que le projet Direct ait été remplacé par Threads, dont le concept pourrait être plus attractif pour le public ciblé.