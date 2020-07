Instagram dévoile une nouvelle fonctionnalité pour encourager les interactions positives

Le monde avance, la technologie évolue, mais les réseaux sociaux eux se ressemblent de plus en plus. Dans un premier temps, les plateformes les plus célèbres ont toutes intégré le format story. Puis, devant le succès de TikTok, certaines d’entres elles comme Instagram ou YouTube, ont prit la décision de plagier ce format de vidéo pour le mettre à disposition de leurs utilisateurs. Au cas où vous seriez passé à côté, Instagram propose désormais les Reels, un format largement inspiré par TikTok. Aujourd’hui, Instagram ajoute une fonctionnalité déjà bien connue à son application, il s’agit de la possibilité d’épingler un commentaire.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌 That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh — Instagram (@instagram) July 7, 2020

Cette nouveauté sera disponible dès le 7 juillet prochain pour tous les utilisateurs d’Instagram, sans exception. D’après le réseau social, cela permettra aux créateurs de contenu d’épingler jusqu’à 3 commentaires pour qu’ils restent prioritaires sur les autres, afin de gérer plus facilement la conversation. C’est en mai, lors de son plan de lutte contre le harcèlement en ligne qu’Instagram a évoqué pour la première fois cette éventualité.

Un porte-parole de la plateforme sociale a déclaré : « Cette fonction permet aux gens de donner le ton à leur compte et de s’engager auprès de leur communauté en épinglant un certain nombre de commentaires en haut de leur fil de discussion ». Instagram compte sur cette mise à jour pour donner aux gens le moyen d’amplifier et d’encourager les interactions positives. En plus d’épingler des commentaires, Instagram devrait bientôt proposer un moyen du supprimer en masse plusieurs commentaires et de bloquer de la même façon de nombreux utilisateurs.

Comme sur Twitter, Instagram permet de cacher les commentaires négatifs voir agressifs, mais également de prévenir lorsque le commentaire est jugé insultant.