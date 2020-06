Instagram est en train de devenir une source d’actualité et pourrait même dépasser Twitter

Par rapport à Twitter, Instagram n’a pas vraiment été conçu pour une source pour suivre les dernières actualités. Pourtant, le dernier rapport « Digital News Report » de Reuters Institute indique que de plus en plus de personnes utilisent ce réseau social pour voir des actualités, et que bientôt, il pourrait même y avoir plus de gens qui s’informent sur Instagram que sur Twitter.

L’institut a demandé à des personnes réparties dans 12 pays, dont la France, quels réseaux sociaux ils utilisent pour s’informer. Sans surprise, Facebook et YouTube restent les principales plateformes pour cet usage. Néanmoins, on observe également une hausse spectaculaire du pourcentage de personnes qui utilisent Instagram pour s’informer. En effet, selon le rapport de 2020, 11 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisent Instagram pour s’informer, contre 6 % dans le rapport de 2018. Dans le même sondage, 12 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisent Twitter pour s’informer. En d’autres termes, Instagram semble en passe de devenir une source d’informations aussi importante que Twitter. Néanmoins, WhatsApp reste au-dessus de ces deux plateformes, avec 16 % des répondants.

Pour rappel, en plus des publications classiques et des Stories, Instagram propose également le format IGTV, qui permet aux comptes de publier des vidéos long format comme sur YouTube. D’ailleurs, récemment, Instagram a enfin annoncé le début d’un programme qui permet à un groupe de créateurs de générer des revenus publicitaires grâce à leurs vidéos sur IGTV. Mais pour le moment, l’accès à ce programme est très restreint.

Podcasts : Spotify gagne du terrain

Sinon, l’étude de Reuters Institute nous donne également quelques informations sur l’évolution des podcasts. Le rapport indique que la proportion de personnes qui utilisent les podcasts a augmenté de manière significative au cours de l’année dernière, même si la pandémie a probablement inversé cette tendance (changement de routine).

En tout cas, les efforts de Spotify, qui a énormément investi dans ce format, sont en train de payer. En effet, dans de nombreux pays, Spotify serait devenu la première source de podcasts, devant l’application Podcast d’Apple pour les iPhone.