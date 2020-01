Instagram expérimente sa messagerie sur ordinateur

Instagram Direct est apparu en 2013. A l’époque, le service était très limité, tant il ne permettait que de partager une photo ou une vidéo. C’est en 2015 que la plateforme s’est ouverte aux messages à proprement parler, puis en 2018, où les messages vocaux ont fait leur arrivée. Depuis, les « DM », comme ils sont généralement appelés, sont devenus des messages bien plus professionnels qu’on ne le pense. Sur Instagram, beaucoup d’échange pour des contrats de social marketing y sont discuté.

C’est pourquoi l’expérimentation qui vient de débuter aujourd’hui devrait plaire au sein de la communauté d’utilisateurs. Instagram déploie un test pour une partie de ses comptes à travers le monde, pour lesquels la messagerie instantanée sera accessible depuis un navigateur web, et donc depuis un ordinateur. Cette démarche était attendue depuis un moment, mais les choses ne devraient pas s’arrêter là. Un projet de fusion entre les messageries de Facebook, WhatsApp et Instagram pourrait avoir lieu.

Accéder aux messages Instagram depuis le web

Il s’agit « d’un petit pourcentage » d’utilisateurs mondiaux, rapporte un communiqué publié hier par Instagram. Impossible de connaître le nombre de personnes faisant partie de la toute dernière expérimentation opérée par le réseau social, ni même la cible des utilisateurs.

Une chose est sûre : l’accessibilité des DM sur ordinateurs va réjouir une partie des utilisateurs utilisant Instagram dans le cadre de leur travail, ou du moins d’une activité dépassant le simple divertissement. Pour beaucoup, que ce soit les créateurs ou les marques, le fait de devoir passer par un smartphone pour répondre aux messages n’était pas très pratique.

La messagerie sur ordinateur reprendra l’une des dernières fonctionnalités qu’Instagram a lancées sur son application : la création de groupes. Il faut dire que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, opère une stratégie très ciblée pour la croissance des différents réseaux sociaux du groupe Facebook. Au printemps, l’homme avait déclaré au New York Times que « les messages privés, les groupes et les histoires » étaient les « trois domaines de communication en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide » ces derniers temps.