Instagram relance son Boomerang, avec de nouveaux outils

Il y a quelques années déjà, Instagram lançait une toute nouvelle fonctionnalité, baptisée Boomerang. Pour faire simple, Boomerang est une application extrêmement facile à utiliser, qui permet de créer « des mini vidéos en boucle ». Ces dernières ont évidemment vocation à être partagées sur le réseau.

Une fonctionnalité plutôt sympathique, mais qui manquait toutefois de quelques possibilités d’édition, notamment face à de nouveaux arrivants comme Tik Tok ou encore l’increvable Snapchat. Depuis quelques jours, Instagram a donc décidé d’optimiser sa fonction Boomerang, avec quelques nouveaux outils forcément bienvenus.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo

Boomerang has new creative twists that’ll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL

— Instagram (@instagram) January 10, 2020