Instagram : les profils publics peuvent maintenant supprimer leurs followers

Instagram a commencé à tester plus largement la possibilité de supprimer manuellement les suiveurs en quelques clics. Cette nouvelle fonctionnalité ne concerne que les comptes publics puisqu’il était déjà possible pour les comptes privés de supprimer manuellement un ou plusieurs follower(s) de sa liste.

En Mai dernier, Instagram annonçait la mise en place de « Mute » pour gérer davantage son « feed ». Maintenant Instagram va plus loin et propose une nouvelle fonctionnalité.

Gérer sa liste d’abonnés comme on l’entend

Les premiers échos de cette nouvelle fonctionnalité « Remove Follower » sont apparus au cours des dernières semaines notamment sur Twitter. Un porte-parole a pu confirmer à nos confrères américains de The Verge cette phase de tests mais a refusé de fournir plus de détails au sujet d’un possible déploiement mondial.

Si votre compte Instagram est public, il n’y a aucun moyen d’empêcher les gens de regarder votre profil. En revanche et depuis peu, Instagram essaie au moins de donner aux utilisateurs un contrôle plus direct sur leur propre liste de suiveurs. Seuls certains utilisateurs du réseau social qui se connectent via Android bénéficient de cette fonctionnalité. Pour vérifier si vous en êtes détenteur, allez sur votre profil, cliquez sur la rubrique « Followers », puis vous devriez voir une icône avec trois points verticaux à l’extrême droite du nom d’un utilisateur. En tapotant sur ce bouton, vous verrez si vous avez la possibilité de supprimer quelqu’un.

Une plus grande liberté

Les personnes ainsi supprimées ne verront plus vos activités sur le réseau social. Elles pourront toutefois commenter vos activités et vos photos en visitant directement sur votre profil après l’avoir recherché. La personne retirée de votre liste de followers n’en n’est pas informée.

La plupart du temps, les utilisateurs cherchent toujours à avoir un maximum de followers. A l’inverse, il se peut aussi qu’il y ait des moments où ceux-ci ne veuillent plus être suivis par certaines personnes. Les raisons peuvent être multiples comme par exemple l’utilisateur un peu trop dragueur ou bien l’abonné un peu lourd qui commente chacun de vos faits et gestes, ou encore votre ex ou un membre de votre famille ou même votre employeur, quand vous êtes dans une situation inconfortable.

Les utilisateurs disposant d’un compte privé ont depuis longtemps la possibilité de supprimer les adeptes et de couper immédiatement l’accès à leur propre contenu. Si votre compte Instagram est privé, tout ce que vous avez à faire est d’aller sur votre profil, vous rendre dans la catégorie « followers » et cliquer sur le bouton […] à côté de la personne que vous voulez supprimer de vos suiveurs, puis cliquer sur « Supprimer ».

On peut juger ce procédé comme moins offensant (ou moins agressif) qu’un blocage (pour la personne qui le reçoit), et plus pratique que de passer son compte en privé.