Instagram : les directs peuvent désormais durer 4 heures

C’est une des conséquences directe de la pandémie de Covid-19. De nombreux événements sont annulés en raison des mesures sanitaires mises en place à travers le monde. Dès lors, les organisateurs se rabattent sur des événements virtuels pour pouvoir continuer à exercer leur activité ou garder le contact avec leur public.

Instagram s’est à cet égard imposé comme une plateforme de choix pour les créateurs. L’audience des directs a explosé. Rien que pour les Etats-Unis, l’utilisation des lives a bondi de 70 % par rapport aux relevés avant le coronavirus rappelle TechCrunch. Enseignants, musiciens, artistes et militants politiques, tous se sont appropriés cette fonctionnalité pour poursuivre leurs activités en ligne.

Certaines limites sont cependant vite apparues et la principale est en passe d’être résolue. Instagram vient en effet d’annoncer qu’elle allait passer d’une à quatre heures la limite pour les directs. La mesure s’applique dès maintenant et dans le monde entier. Le réseau social précise toutefois que le compte du créateur doit être « en règle » pour qu’il puisse en profiter.

Cette mesure place Instagram au même niveau que Facebook pour les diffusions lives à partir d’appareils mobiles. Pour les lives réalisés sur ordinateur, les diffusions en direct de Facebook peuvent toutefois durer jusqu’à 8 heures.

🌟3 updates about Live🌟

🎥You can now go Live for up to 4 hours

🎞You can save your Lives for 30 days before they delete

📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F

— Instagram (@instagram) October 27, 2020