Instagram pourrait mettre du contenu recommandé sur votre fil d’actualité

Le fil d’actualité d’Instagram pourrait encore changer, avec l’ajout de publications recommandées. Il s’agit de photos ou de vidéos que vos amis ont aimées, ou de publications sélectionnées par l’algorithme d’Instagram. Selon The Verge, Instagram est en train de tester cette nouvelle section avec un nombre limité d’utilisateurs. Mais s’il décide de la déployer, cela pourrait énormément impacter sur le fil d’actualité.

L’époque où le fil d’actualité Instagram n’affichait que les publications des personnes suivies, et par ordre chronologique inverse, c’est du passé. L’année dernière, Instagram a en effet décidé d’utiliser un algorithme qui, comme celui de Facebook, trie les publications. Et aujourd’hui, le réseau social de partage de photos et de vidéos a également commencé à permettre aux gens de suivre des hashtags.

Mais ce n’est pas tout car Instagram pourrait également y mettre des publications recommandées sur le fil d’actualité, dans une section intitulée « Recommandé pour vous ». En substance, il s’agirait de publications likées par les personnes que vous suivez ou de publications qui pourraient vous intéresser.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test mené par le réseau social auprès de quelques utilisateurs. Et The Verge a pu confirmer l’existence de ce test auprès d’un porte-parole. « Nous testons toujours de nouvelles façons de vous connecter à un contenu intéressant sur Instagram », a déclaré celui-ci. Le site américain indique également qu’il est cependant possible de cacher cette nouvelle section du fil d’actualité.

Actuellement, les publications que les personnes que vous suivez ont liké apparaissent déjà sur la section « abonné(e) » d’Instagram (avec les publications qu’ils ont commentées et d’autres activités).

Mais avec le changement qu’Instagram teste actuellement, ces publications pourraient donc se transformer en recommandations sur le fil principal. Et cela pourrait changer de manière significative la façon dont le contenu est distribué sur la plateforme.