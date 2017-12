Tuto du mardi : suivre les #hashtags sur Instagram

Instagram permet maintenant de suivre des hashtags. Voici comment ça marche.

Après avoir testé cette fonctionnalité sur un nombre limité d’utilisateurs, Instagram décide enfin de permettre à tout le monde de suivre les hashtags. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait suivre que les comptes. Et pour découvrir du contenu relatif à ses centres d’intérêt, il fallait aller sur la page d’un hahstag et cliquer dessus ou alors saisir l’hashtag dans la barre de recherche.

Désormais, il est possible de suivre ces mots-dièse en cliquant dessus, puis en cliquant sur le bouton « suivre » sur la page.

Une fois que vous avez suivi un hashtag, les publications contenant celui-ci peuvent apparaitre sur votre fil d’actualité (comme vous le savez peut-être déjà, Instagram n’utilise plus un fil d’actualité chronologique, mais un fil d’actualité algorithmique). Ces publications apparaissent exactement comme les publications des profils que vous suivez.

Cependant, ne suivez pas n’importe quoi. En effet, sur votre profil, les hashtags que vous suivez auront la même visibilité que les profils que vous suivez. « Pour vous donner plus de moyens de trouver les hashtags que vous pourriez aimer, vous pouvez consulter les hashtags que les autres suivent dans leurs profils. Semblables aux personnes que vous suivez, les hashtags que vous suivez respectent vos paramètres de confidentialité. Si vous définissez votre compte sur privé, les hashtags que vous suivez ne seront visibles que par vos abonnés », indique Instagram dans un billet de blog.

Si la fonctionnalité n’apparait pas encore sur votre écran, soyez patient. Instagram est déjà en train de la déployer, mais comme d’habitude, il le fait de manière progressive.

Sinon, la possibilité de suivre des hashtags rend l’utilisation de ces mots-dièse encore plus importante pour la visibilité sur le réseau social. Heureusement, pour ceux qui n’ont pas le temps de trouver 30 hashtags pour chaque photo ou vidéo à publier, il existe déjà une intelligence artificielle qui permet d’en générer automatiquement. Si vous êtes preneur, c’est par ici.