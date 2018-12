Instagram teste un nouveau type de compte pour les créateurs

Certaines fonctionnalités d’Instagram ne sont accessibles que sur les comptes Business. De ce fait, les influenceurs utilisent le plus souvent ce type de compte, même si celui-ci a plus été optimisé pour les entreprises que pour les créateurs.

Néanmoins, cela pourrait changer. En effet, comme le rapporte le Hollywood Reporter, Instagram teste actuellement un nouveau type de compte spécialement conçu pour ces créateurs.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires, il y a des statistiques d’audience sur les follows et les unfollows, un outil pour filtrer la boite de messagerie Direct et des contrôles sur le profil, qui permettent aux créateurs de mieux contrôler la manière dont ils sont contactés. Et d’autres fonctionnalités, spécialement conçues pour ces créateurs, pourraient être ajoutées.

Citée par le Hollywood Reporter, Ashley Yuki, product manager, explique que ces créateurs sont une partie importante de la communauté Instagram. Or ceux-ci n’avaient pas une expérience personnalisée pour leurs besoins.

« Nous voulons nous assurer qu’Instagram soit le meilleur endroit, et le plus facile, pour créer des communautés de fans et des marques personnelles [de créateurs] », a-t-elle déclaré.

Pour le moment, ce nouveau compte pour créateurs n’est accessible que pour quelques influenceurs sur Instagram. Mais l’entreprise aurait l’intention de déployer celui-ci à une plus large communauté l’année prochaine, après les tests.

Instagram concurrence YouTube avec IGTV

Entretenir ses relations avec les créateurs est devenu indispensable pour Instagram qui, en lançant sa plateforme vidéo IGTV, est entré en concurrence avec YouTube et Facebook Watch.

Et afin de s’assurer d’avoir du bon contenu vidéo, Instagram doit tout mettre en œuvre pour supporter sa communauté d’influenceurs.

D’ailleurs, peu de temps après le lancement d’IGTV, Instagram évoquait déjà la possibilité d’utiliser un modèle de partage de revenus publicitaires à la YouTube pour permettre aux créateurs de se rémunérer.