Avec Intel Core 11e gen, une nouvelle histoire s’écrit face à AMD et ARM

En cette rentrée 2020, rappelant généralement l’IFA de Berlin, Intel a lancé son dernier processeur Intel Core 11e gen. Un pari pour la société américaine, qui a dit adieu à Apple le 22 juin dernier. La marque à la pomme a décidé de se tourner vers ARM pour développer sa propre puces sur ses Mac, et Intel en a essuyé les coups.

Beaucoup avaient pressenti qu’Intel perdait de son avance, après avoir dominé un marché en commercialisant des processeurs allant au-delà du simple composant exécuteur de taches. Les puces Intel intégraient directement des cartes graphiques et la connectivité des appareils avec l’arrivée d’internet.

Mais depuis, Intel souffre. Face à AMD et ses processeurs de plus en plus petits et autonomes, Nvidia et ses cartes graphiques, la marque a traversé plusieurs générations de processeurs sans y opérer des changements significatifs.

Intel Core 11e gen : résister face à la concurrence

Dans une conférence en ligne depuis la Californie, Intel a donc officialisé sa nouvelle famille de processeurs pour PC portables. On y découvre l’Intel Core de 11ème génération, une puce alliant intelligence artificielle, connectivité Wifi 6 et intégration d’une nouvelle puce graphique et pour laquelle la marque n’oublie pas son concurrent de la gamme Ryzen. En conférence, Intel a comparé Intel Core i7 1185G7 à un AMD Ryzen 7 4800U en faisant sortir vainqueur l’i7.

Intel a forcément annoncé des capacités supérieures de ses produits, mais ne s’est pas caché cette fois-ci, en comparant son meilleur processeur avec celui d’AMD, et en indiquant proposer des vitesses d’exécution 30 % plus rapide sur une utilisation bureautique. La puce Intel Core i7 la plus puissance passe d’ailleurs d’une cadence de 3,8 GHz à 4,8 GHz.

Miser sur une puce graphique et l’IA

En plus de ses compétences pour des logiciels bureautiques, Intel a bien compris que le reste du défi sera de ne pas se faire distancer par des acteurs comme Nvidia. Le géant de la puce graphique veut être concurrencé par Intel, qui a intégré une toute nouvelle puce Iris Xe Graphics à ses produits.

Pour en obtenir les pleines capacités, parmi les 9 puces lancées par Intel cette semaine, il faudra se tourner vers celles terminant par « G7 ». Deux Intel Core i5 en sont équipés, en plus des deux versions de l’Intel Core i7.

Partisans de la non-multiplication de cœurs sur ses processeurs, Intel prône désormais l’amélioration des puces par l’IA (en attendant le passage au 7 nm en 2022…). L’intelligence artificielle est de mise sur ses processeurs 2020, pour améliorer justement les performances graphiques.

Est-ce que ces éléments permettront à Intel de rebondir ? À l’occasion de sa conférence, la marque a bien compris qu’une nouvelle histoire allait s’écrire et que les cartes avaient été rebattues. Un nouveau logo a été inauguré, après des années. Désormais, la stratégie devrait certainement être de suivre ARM dans le déploiement de puces de plus en plus proche et compatibles entre les PC et les smartphones.

Depuis l’annonce de la fin de son partenariat avec Intel, Apple compte bien rassembler toute sa gamme de produits vers un seul et même écosystème et des applications compatibles sur toutes les plateformes.