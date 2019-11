Intel et Mediatek s’allient pour connecter les PC à la 5G

Aujourd’hui, lorsqu’on évoque le déploiement de la 5G, on pense surtout aux smartphones, et on oublie que celle-ci devrait également changer la façon dont on se connecte à internet sur nos ordinateurs.

La société Qualcomm propose déjà les technologies nécessaires pour les constructeurs, afin de proposer des ordinateurs qui, en plus de bénéficier d’une autonomie importante, peuvent se connecter en permanence à la 5G, comme les smartphones. Il y a six mois, Qualcomm et Lenovo ont présenté l’ordinateur « limitless », qui sera le premier PC équipé d’un processeur Snapdragon et d’un modem 5G.

Probablement en réponse à cette offre de Qualcomm, Intel annonce cette semaine un partenariat avec la société Mediatek. À l’instar de Qualcomm, Mediatek est un fournisseur de modems 5G.

La 5G arrive également sur les ordinateurs

Grâce à ce partenariat, les ordinateurs équipés de processeurs Intel pourront également avoir des modems 5G. « Notre modem 5G pour PC, développé en partenariat avec Intel, est essentiel pour rendre la 5G accessible et disponible sur les plates-formes domestiques et mobiles », a déclaré Joe Chen, président de MediaTek. « La 5G ouvrira la nouvelle ère de l’expérience des ordinateurs. »

Le modem que Mediatek proposera pour les ordinateurs sera en partie basé sur le modem 5G Helio M70, que l’entreprise a présenté cette année pour ses SoC de smartphones.

Dell et HP devraient être les premiers partenaires à utiliser cette nouvelle solution. Cependant, les premiers modèles ne seront disponibles qu’en 2021.

Pour rappel, Intel avait également l’intention de développer ses propres modems 5G, et devait fournir Apple pour ses prochains iPhone. Cependant, la firme de Cupertino a finalement opté pour les modems de Qualcomm et Intel a finalement abandonné son projet de modems 5G pour les appareils mobiles.

Au mois de juillet, Intel a fini par vendre sa division dédiée aux modems à Apple. En effet, si Apple doit dans un premier temps se fournir en modems 5G auprès de Qualcomm, la firme de Cupertino envisagerait de concevoir ses propres composants, plus tard, afin de moins dépendre de ce fournisseur.