On pourra bientôt converser avec sa Tesla comme avec KITT de K2000

KITT bientôt réalité ?

Elon Musk et l’intelligence artificielle, ça fait un. Mais l’homme d’affaire compte pousser la plaisanterie plus loin. Vous vous souvenez de KITT, l’intelligence artificielle de la voiture du feuilton (pardon, de la série) K2000 que les moins de 20 ne peuvent pas connaître ? Et bien Musk a bien l’intention de proposer quelques chose d’équivalent.

Pour être tout à fait exact, Tesla, pour qui l’intelligence artificielle est primordiale dans l’assistant de conduite semi-autonome AutoPilot, pourrait bientôt proposer un assistant personnel à bord de ses véhicules. L’assistant serait dopé à l’intelligence artificielle de la même manière que les assistants vocaux que l’on connait tous (Siri, Alexa, Cortana…). Les fonctionnalités de commandes vocales seraient alors bien plus poussées qu’à l’heure actuelle.

L’information provient de Twitter, où Elon Musk répond à la question de l’un des (chanceux) propriétaires de Model 3 qui demande si « bientôt une I.A. comme K.I.T.T. serait dans les voitures Tesla »

Yes — Elon Musk (@elonmusk) a href= »https://twitter.com/elonmusk/status/1023661157247201280?ref_src=twsrc%5Etfw »>29 juillet 2018

Un assistant vocal intelligent signé Tesla

Ce n’est pas réellement une surprise, mais cela confirme les intentions de la marque. Musk a déjà évoqué par la passé la volonté de proposer des nouvelles fonctionnalités de commandes vocales pour que le conducteur soit « capable de faire à peu près n’importe quoi par commande vocale ».

À l’heure actuelle, rares sont les voitures à proposer de tels assistants vocaux. Mais Tesla ne sera pas le premier, Mercedes et Audi proposent tous deux depuis quelques mois des assistants vocaux maison dopés à l’intelligence artificielle, auxquels il est possible d’interagir en langage naturel. La seule alternative existante reste Siri et Google Assitant via Apple Carplay et Android Auto, dont les Tesla ne disposent pas. Rappelons également que BMW commence à intégrer Amazon Alexa dans ses voitures.