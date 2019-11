iOS 13.2 dévoile une très mauvaise gestion de la RAM des iPhone

« Il faut absolument que la plus grande des priorités d’Apple soit de le réparer », déclarait Nick Heer, un concepteur et développeur, sur son blog hier. Depuis la mise à jour vers iOS 13.2, de nombreuses personnes recensées décrivaient avoir remarqué que leur iPhone fermait de façon beaucoup plus fréquente des applications en multitâches.

En sélectionnant l’appareil photo ou encore Spotify, ces individus voyaient leur application de messagerie, d’email ou encore de page web Safari se fermer, et perdre l’intégralité de leur progression, à parti du moment où elle était relayée en arrière-plan le temps de quelque secondes. Un point sur lequel ces différents individus se questionnent : est-ce simplement un bug de la part de la mise à jour, ou Apple a-t-il vraiment besoin de fermer ses tâches en arrière-plan pour libérer de la place dans sa mémoire vive ?

L’information nous est parvenue par le site MacRumors qui a publié un article recensant de nombreux commentaires d’utilisateurs ayant fait les frais de cette mauvaise gestion du multitâche.

A la grande surprise, le problème serait également présent sur les derniers smartphones de la marque, mais également sur l’iPad Pro. La principale application qui vient fermer la progression des tâches en arrière-plan serait l’appareil photo.

I’ve noticed this since the first 13.2 betas, and Overcast users keep reporting it as well: background apps seem to be getting killed MUCH more aggressively than before.

(Especially on the iPhone 11 if you use the camera, presumably because it needs so much RAM for processing.) https://t.co/Qscmsj1OGY

— Marco Arment (@marcoarment) 29 octobre 2019