iOS 14 : des Widgets similaires à ceux d’Android ?

Bien qu’iOS 14 ne sera pas accessible en version stable avant plusieurs mois, les rumeurs concernant cette nouvelle mouture du système d’exploitation d’Apple sont déjà nombreuses sur la toile. Et aujourd’hui, nous relayions une information provenant du site 9to5Mac au sujet de l’écran d’accueil.

En substance, d’après cet article, Apple préparerait une nouveauté dont le nom de code est « Avocado » et qui permettrait, d’après les explications du site 9to5Mac, d’avoir des Widgets similaires à ceux d’Android sur l’écran d’accueil.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI

— Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020