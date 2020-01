D’après cette rumeur, tous les appareils sous iOS 13 seraient mis à jour vers iOS 14

Lorsqu’Apple sort de nouveaux iPhone et une nouvelle version de son système d’exploitation mobile, d’autres modèles, appartenant aux générations précédentes, franchissent souvent un pas de plus vers l’obsolescence.

Par exemple, au mois de septembre, quand Apple a présenté l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, des modèles plus anciens (l’iPhone 5s, l’iPhone 6, et l’iPhone 6 Plus) devenaient un peu plus obsolètes puisque ceux-ci n’ont pas été mis à jour vers iOS 13.

La bonne nouvelle, c’est que des rumeurs suggèrent que cette année, lorsqu’Apple sortira de nouveaux iPhone en septembre, la situation serait différente.

Même l’iPhone SE serait compatible avec iOS 14

D’après le site français iphonesoft.fr, qui est relayé par 9to5Mac, lorsqu’Apple présentera ses nouveaux iPhone et qu’il déploiera iOS 14, tous les appareils qui tournent actuellement sous iOS 13 profiteraient de la nouvelle mouture, même l’iPhone SE.

Tous les smartphones dans la liste ci-dessous seraient compatibles :

iPhone 12 (5G)

iPhone 12 Pro (5G)

iPhone 9 / iPhone SE 2

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Et Apple ne confirmera ou ne démentira probablement pas celles-ci avant longtemps.

Mais en tout cas, en mettant à jour vers iOS 14 un maximum de smartphones, la firme de Cupertino enverrait un message fort à ceux qui accusent parfois celle-ci d’obsolescence programmée.

En 2018, Apple avait par exemple rendu les modèles anciens comme l’iPhone 5S ou l’iPhone 6 plus performants, au lieu de ralentir ceux-ci, en déployant la mise à jour iOS 12.