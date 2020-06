iOS 14 : quelles sont les nouveautés pour Safari ?

Ce mois de juin, Apple tiendra sa conférence annuelle WWDC sous un format virtuel, à cause de la pandémie. Mais dans tous les cas, il s’agit d’une occasion pour dévoiler les prochaines nouveautés de l’écosystème de la firme de Cupertino. Et normalement, on devrait connaitre les nouveautés d’iOS 14 lors de cette conférence. En ce qui concerne le navigateur Safari sur iPhone, de nouvelles rumeurs circulent au sujet des nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver avec la mise à jour vers iOS 14.

Traduction et nouvelle prise en charge du stylet sur Safari ?

Dans un article publié cette semaine, le site 9to5Mac indique avoir pu tester une version d’iOS 14, ce qui aurait permis à celui-ci de découvrir deux nouveautés importantes pour sur Safari. L’une de ces nouveautés concerne la traduction. D’après l’article, Apple développe un traducteur intégré à son navigateur mobile. Grâce à cette fonctionnalité, Safari serait en mesure de détecter la langue utilisée sur une page, puis de traduite le contenu. Il y aurait aussi une fonctionnalité pour basculer facilement entre la langue originale et la langue de traduction. Mais le plus intéressant est que d’après 9to5Mac, Apple pourrait intégrer cette fonctionnalité à d’autres applications, ce qui, sur le long terme, ajouterait une fonctionnalité de traduction sur l’ensemble d’iOS.

De plus, si la traduction se fait au niveau d’un composant appelé Neural Engine, mais pas dans les serveurs d’Apple, cela permettrait d’utiliser le traducteur hors connexion. Le traitement local (sur l’iPhone de l’utilisateur) des informations est aussi une garantie supplémentaire de la protection de la vie privée puisque cela ne nécessite pas d’envoi de données chez Apple.

L’autre nouveauté découverte par 9to5Mac concerne la prise en charge du stylet Apple Pencil. D’après celui-ci, Apple compte améliorer cette prise en charge, en permettant aux utilisateurs de faire d’autres gestes en utilisant cet accessoire.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Mais fort heureusement, il ne faudra plus attendre longtemps pour avoir les informations officielles d’Apple au sujet d’iOS 14.