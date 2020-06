iOS 14 : votre iPhone va bientôt reconnaître les sons environnants…

Il y a quelques jours, dans le cadre de sa WWDC 2020 virtuelle, Apple a officialisé le prochain iOS 14, le nouvel OS qui sera embarqué de série dans les iPhone à venir en fin d’année. Un nouvel iOS qui apporte son lot de changements, avec notamment la possibilité d’apposer des widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone… oui, comme sur Android.

De nouvelles options d’accessibilité avec iOS 14

Outre une nouvelle présentation visuelle et de nombreuses nouveautés en tout genre, iOS 14 apportera également quelques options inédites en termes d’accessibilité. En effet, dans les options, il sera possible d’activer un nouveau mode baptisé « Sound Recognition », qui permettra au smartphone de rester à l’écoute des sons environnants. Une fonction très pratique pour les personnes qui souffrent de problème d’audition.

De cette manière, si l’iPhone repère un son spécifique, comme un bébé qui pleure, une alarme qui se déclenche, de l’eau qui coule, une personne qui crie, un chien qui aboie, une personne qui tape à la porte, un chat qui miaule ou encore une alarme incendie, ce dernier va aussitôt alerter l’utilisateur via une notification à l’écran. A noter que cette fonction est hautement personnalisable, et que l’on peut décider de ce que l’iPhone doit, ou non, détecter.

A l’heure actuelle, cette fonction est encore un peu balbutiante, et les erreurs sont nombreuses. Toutefois, il convient de rappeler que iOS 14 est encore en phase bêta, et que la version définitive ne sera pas lancée avant septembre. D’ici là, Apple a le temps de peaufiner cette nouvelle feature plutôt intéressante, et qui devrait rendre service à de nombreux utilisateurs.

Evidemment, Apple se charge de rappeler que cette fonction n’est pas à utiliser dans des situations d’urgence et/ou à haut risque.