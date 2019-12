iPad Pro 2020 : avec un triple capteur photo, comme l’iPhone 11 Pro ?

L’iPad Pro sur les traces de l’iPhone 11 Pro ?

En septembre dernier, Apple a lancé ses nouveaux iPhone 11, et notamment les modèles Pro et Pro Max, tous deux dotés d’un triple capteur photo à l’arrière. En ce qui concerne la gamme iPad, si cette dernière stagne depuis 2018, elle devrait nettement évoluer en 2020, avec notamment une toute nouvelle gamme iPad Pro.

Selon OnLeaks, le nouvel iPad Pro d’Apple reprendra l’une des spécificités de l’iPhone 11 Pro : son triple module photo. En effet, les sources d’OnLeaks laissent présager d’un iPad Pro doté d’une section photo totalement revisitée, avec un triple capteur évidemment inédit pour la tablette d’Apple.

De bon augure donc pour tous ceux qui apprécient prendre des photos avec leur iPad depuis tant d’années, même s’il est impossible de savoir à l’heure actuelle, si le triple capteur de l’iPad Pro sera identique à celui de l’iPhone 11 Pro. Rappelons en effet que ce dernier est doté d’un module principal grand-angle, secondé par un téléobjectif et un capteur ultra grand-angle, chacun affichant pas moins de 12 mégapixels.

Deux iPad Pro en approche en 2020 ?

Evidemment, on imagine que la section photo ne sera pas la seule nouveauté de cette future gamme iPad Pro, et Apple profitera de l’occasion pour rafraîchir également la fiche technique de sa célèbre tablette tactile. Un iPad Pro millésime 2020 qui sera (a priori) décliné à nouveau en deux versions, avec d’un côté un modèle doté d’un large écran de 12,9″, et de l’autre, un iPad Pro de 11″.

Le look général de cette nouvelle gamme iPad Pro devrait rester très similaire à celui que l’on connait déjà. Rappelons que l’an dernier, Apple a rafraîchi son iPad standard, son iPad Air mais aussi son iPad Mini, et il est donc grand temps pour la firme américaine de se pencher sur le cas de l’iPad Pro. Cela sera chose faite courant 2020, encore un peu de patience donc.