iPhone 11 Pro Max vs iPhone 11 Pro : comparatif et différences

Certains le préféraient dans sa version de 6,5 pouces. Le précédent iPhone XS Max vient d’être retiré de la commercialisation depuis l’arrivée des nouveaux iPhone 11, et voilà qu’à nouveau la question se pose quant à la préférence entre le modèle classique et sa version à l’écran plus grand. Il faut dire que généralement, chez Apple où chez d’autres marques telle que Samsung (entre le Note 10 et le Note 10+), les avantages sont nombreux à choisir la version XL du smartphone. Si pour vous aussi la question se pose, ce comparatif entre les points communs et différences des iPhone 11 Pro Max et iPhone 11 Pro devrait pouvoir répondre à certaines de vos questions.

Sans opérer de changements en profondeur, Apple a décidé de présenter ses nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max en mettant l’accent sur la photographie notamment. Le nouveau processeur et la mise à jour vers iOS 13 de base à l’appareil lui permettront de revenir sur le marché avec des arguments pouvant faire face à la concurrence. Sans surprise, une version plus grande en termes d’écran est disponible, et s’appelle désormais « iPhone 11 Pro Max ».

Comparatif : iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max ?

Design et dimension : ce qu’il faut savoir dans ce comparatif

Pour ce premier point (et pas des moindres), penchons-nous sur les dimensions des deux iPhone. C’est ici que figurent tout naturellement la plupart des différences. Apple a joué la répétition, et propose toujours ses deux smartphones dans des dimensions et des tailles d’écrans similaires à la précédente gamme d’iPhone XS et iPhone XS Max. Le nouvel iPhone 11 Pro Max est disponible avec un écran de 6,5 pouces, contre 5,8 pouces pour le nouvel iPhone 11 Pro. C’est une différence sensible, alors que l’iPhone 11 Pro figure comme le plus petit des smartphones d’Apple : le nouvel iPhone 11 propose une dalle de 6,1 pouces.

Au niveau des dimensions, les conséquences sont sensiblement les mêmes. On notera que le nouvel iPhone 11 Pro Max est 1,3 centimètres plus long, et 6,3 mm plus large. Au niveau de l’épaisseur du terminal, les deux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max affichent tous deux 8,1 mm.

De par ces différences de dimensions, les deux smartphones ne seront pas aussi lourds l’un et l’autre. Le nouvel iPhone 11 Pro Max accuse d’un poids en net progrès, que ce soit au sujet de l’iPhone 11 Pro (226 g contre 188 g) mais également de son prédécesseur XS Max, qui ne faisait que 208 g grâce notamment à une épaisseur moindre.

Performance : la même fiche technique, mais une différence d’autonomie

A l’intérieur des deux terminaux d’Apple, l’iPhone 11 Pro Max ne se distingue pas par un niveau de puissance supérieur. Bien que plus gros, le boitier s’accapare du même processeur que l’iPhone 11 Pro, à savoir la nouvelle puce A13 Bionic gravée en 7 nm. Son stockage et sa mémoire vive propose également la même montée en gamme : l’iPhone 11 Pro Max sera également disponible en version 64, 256 et 512 Go, pour une mémoire vive de 4 Go de RAM.

Pour en faire apparaître le second avantage du nouvel iPhone 11 Pro Max, il faudra se pencher sur la batterie et l’autonomie des appareils. Premièrement, il faut savoir qu’Apple ne communique jamais au sujet de ces dernières de par des chiffres techniques, et préfère toujours les comparer avec les anciens modules. Pour la nouvelle gamme 2019/2020, Apple a retranscrit que son nouvel iPhone 11 posséderait 4 heures de plus d’autonomie que son prédécesseur. Un chiffre passant à 5 heures pour le nouvel iPhone 11 Pro Max. Selon ce qu’il en résulte sur le site officiel de la marque, l’iPhone 11 Pro Max pourrait tenir 2 heures de plus que l’iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max vs iPhone 11 Pro : quelles différences de prix ?

Comme nous vous le mentionnons, les deux modèles haut de gamme d’Apple s’articulent autour des mêmes versions, à savoir 64, 256 et 512 Go de stockage. L’iPhone 11 Pro Max reprend également les trois coloris de l’iPhone 11 Pro, que sont les couleurs historiques et premium de la marque – argent, gris sidéral et or – tout en rajoutant une version « vert nuit ».

Tout comme l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max sera également livré avec le nouveau chargeur rapide 18W sans contrepartie financière (l’iPhone 11 n’en est pas équipé). Le câble permettra de récupérer 50 % de la charge en seulement 30 minutes, de quoi profiter pleinement de l’autonomie majorée du smartphone.

Se plaçant au sommet de la gamme tarifaire, le nouvel iPhone 11 Pro Max est disponible à partir de 1.259 euros dans sa version 64 Go. Pour s’offrir les versions 256 et 512 Go, il faudra respectivement débourser 1.429 et 1.659 €. Quelles différences par rapport au prix de l’iPhone 11 Pro ? Pour chaque version, le modèle de 6,5 pouces est disponible 100 € plus cher.

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro :

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro Max :

Bilan du comparatif : iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max ?

Pour conclure, Apple propose une nouvelle fois une alternative au modèle haut de gamme (désormais appelé « Pro »), en offrant une autonomie plus longue et un affichage plus grand. Sans surprise, la firme de Cupertino n’a pas souhaité modifier les autres caractéristiques techniques, tant les deux smartphones emportent déjà tous les éléments premium qu’Apple a à offrir, vis-à-vis de l’iPhone 11, remplaçant l’entrée de gamme XR.

La question sera désormais de savoir si le nouvel iPhone 11 Pro Max vous conviendra, par rapport aux choix proposés par la concurrence. Sur ce point, Samsung est au coude-à-coude. En août, la firme sud-coréenne a présenté ses nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+, venant concurrencer directement la nouvelle proposition d’Apple. Pour vous faire un avis sur le sujet, nous vous proposons un comparatif entre l’iPhone 11 vs Galaxy Note 10.