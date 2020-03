Les nouveaux iPad Pro sont disponibles chez Fnac et Darty

Les précommandes des nouveaux iPad Pro sont ouvertes, avec une sortie prévue le 25 mars. Si le site Apple commence à voir ses délais s’allonger, les marchands commencent à référencer les différents modèles, et Fnac et Darty sont les deux premiers à les rendre disponibles sur leurs sites.

Chez les deux marchands, on retrouve toutes les tailles et capacités, et les deux coloris sont (pour l’instant) tous en stock.

On retrouve notamment :

L’iPad Pro 2020 : la tablette tactile absolue

Sur le marché des tablettes, Apple est le leader incontestable et incontesté. Que ce soit sur l’entrée de gamme avec les iPad ou iPad Mini, ou le très haut de gamme avec les iPad Pro, la marque à la pomme domine. Cette nouvelle version des iPad Pro (la quatrième) est, de loin, la plus aboutie.

Alors que l’iPad Pro 2018 avait fait sensation grâce à sa puissance et son écran 120 Hz, la version 2020 enfonce le clou. Première nouveauté importante, la nouvelle puce Apple A12Z Bionic, la plus puissante du marché. Ensuite, l’iPad Pro 2020 est compatible Wi-Fi 6, la connexion sans-fil la plus rapide à l’heure actuelle.

Commander l’iPad Pro chez Darty

Apple mise beaucoup sur la réalité augmentée, et est allé jusqu’à intégré un capteur LiDAR à l’arrière. Il permet de mesurer les distances et donc d’encore mieux comprendre l’environnement qui l’entoure. Ajoutez à cela un double capteur photo ultra grand-angle et grand-angle à l’arrière, et l’iPad Pro 2020 se présente comme la machine ultime pour des expériences en réalité augmentée.

Dernière nouveauté, la mise à jour iOS 13.4 a apporté le support des curseurs. Vous pouvez donc encore plus simplement utiliser des souris avec l’iPad Pro, qui se présente de plus en plus comme un remplacement à l’ordinateur portable. Les livraisons passant uniquement par des entrepôts français, commander votre nouvel iPad Pro chez Darty ou Fnac est la bonne solution pour être sûr de le recevoir le jour de la sortie, le 25 mars.

Comme toujours avec Fnac et Darty, la livraison est gratuite pour ce type de produits.

Commander l’iPad Pro chez Fnac