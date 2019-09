Où précommander un iPhone 11 au meilleur prix en 2019 ?

Apple a officialisé sa nouvelle gamme d’iPhone 11 lors d’une présentation qui s’est tenue au siège du groupe, en Californie. Alors que l’iPhone XR a tiré les ventes de la précédente génération de smartphones, l’iPhone 11 a tout pour être la référence des années qui vont venir. Ci-dessous, nous vous expliquons comment trouver et où acheter l’iPhone 11 au meilleur prix en 2019.

Meilleur prix pour l’iPhone 11 64 Go :

Comme vous pouvez le constater par vous-même dans le tableau comparatif des meilleurs prix pour l’iPhone 11 de 64 Go ci-dessus, la plupart des grands acteurs du e-commerce ont référencé cette nouvelle génération de smartphones Apple dans leur catalogue, y compris à la précommande depuis vendredi 13 septembre. Les conditions sont les mêmes chez tous les marchands en question, et ils proposent la même garantie constructeur que si vous l’achetiez dans une boutique Apple.

iPhone 11, meilleur rapport qualité prix ?

Alors qu’il vient tout juste d’être annoncé le 10 septembre, on promet au nouvel iPhone 11 qui est en précommande un très bel avenir. Il est non seulement moins cher que son prédécesseur lors de sa sortie, mais il est surtout très performant. Au niveau du rapport qualité prix, il se distingue de ses grands frères iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max qui sont certes plus performants, mais aussi bien plus cher. Si vous voulez acheter un smartphone de la nouvelle génération iPhone 11, le meilleur rapport qualité prix est clairement l’iPhone 11 standard.

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter cet iPhone 11, venons en rapidement aux caractéristiques techniques. Ce nouveau téléphone reprend les codes esthétiques du précédent modèle haut de gamme du fabricant, avec un ensemble en verre, des bordures en aluminium et un écran IPS LCD de 6,1 pouces. Il est certifié IP68, ce qui assure une résistance à l’eau (30 minutes jusqu’à 2 mètres) en plus d’une résistance aux chocs encore améliorée.

Parmi les nouveautés que l’on peut citer si vous souhaitez précommander un iPhone 11, on ne manquera pas de citer le second capteur photo qui vient s’ajouter sur le dos de l’appareil, et qui permet de bénéficier d’un ultra grand-angle impressionnant. Le capteur selfie est amélioré par rapport à son prédécesseur, l’iPhone XR, puisqu’il passe de 7 à 12 MPx. La technologie de reconnaissance faciale Face ID est évidemment de la partie dans le nouveau modèle. L’iPhone 11 est aussi équipé de la nouvelle puce A13 Bionic qui fait de lui le smartphone le plus puissant du marché.

On ne peut pas parler de l’iPhone sans mentionner son autonomie et la batterie. Si vous vous décidez pour acheter un iPhone 11 en précommande au meilleur prix, sachez qu’il bénéficie d’une heure d’autonomie en plus que l’iPhone XR. Ce dernier avait déjà 1h30 d’autonomie de plus que l’iPhone 8 Plus – on ne peut donc qu’apprécier les efforts d’Apple pour renforcer la batterie. La puce A13 Bionic est moins énergivore, et contribue largement à cette optimisation.

Où acheter l’iPhone 11, quid du prix ?

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour l’iPhone 11 – que ce soit pour la précommande ou pour l’acheter – il faut savoir que le tarif dépend de la capacité de stockage que vous avez choisi. Pour cette nouvelle génération, Apple propose désormais trois formats différents pour son modèle le moins cher : 64 Go, 128 Go ou 256 Go. A titre de comparaison, le précédent modèle se contentait des deux premiers formats. Avec l’amélioration de l’offre photo, il est logique que l’iPhone 11 soit équipé d’une capacité encore plus élevée.

Pour sa sortie, l’iPhone 11 avec 64 Go est disponible au prix de 809€, tandis que la version avec 128 Go est à 859€. Le modèle d’iPhone 256 Go est au prix de 979€ pour ceux qui veulent obtenir un stockage maximum. On remarquera que l’iPhone 11 est donc moins cher que son ancètre iPhone XR au moment de sa sortie.

Si Apple a enregistré une chute de sa croissance en raison des précédents iPhone de 2018, le géant américain a décidé de revoir entièrement sa politique de prix pour cette nouvelle génération. Ainsi, le prix de son iPhone 11 le moins cher est 50€ plus bas que celui de l’iPhone XR 64 Go en 2018, ce qui devrait logiquement attirer le grand public.

L’année passée, Apple s’était attiré les foudres de la clientèle asiatique, qui jugeait le prix trop élevé. La société a depuis revu sa stratégie pour plaire à la clientèle chinoise, qui représente 20% de ses ventes d’iPhone. S’il faudra donc débourser un minimum de 809€ pour acheter un iPhone 11 au meilleur prix, l’iPhone XR tombe à 709€ seulement. Toutefois, la petite différence tarifaire devrait largement soutenir l’iPhone 11 qui s’avère beaucoup plus intéressant.

Si vous décidez d’acheter un iPhone 11 en précommande à partir de 14h00 ce vendredi 13 septembre, vous serez alors assuré de bénéficier d’une livraison parmi les premiers dès le vendredi 20 septembre. Il est fort probable que les ruptures de stock se fassent sentir dès les premières heures, nous ne pouvons que vous inviter à prendre un maximum de précautions lorsque vous achetez un iPhone 11 en précommande.

Si les modèles plus onéreux comme le 11 Pro ou le 11 Pro Max seront probablement disponibles dans la plupart des formats et coloris (quoi que, les modèles 64 Go disparaissent vite), la version iPhone 11 à la précommande risque de s’écouler rapidement. Mieux vaut commander sur internet pour sécuriser son achat, plutôt que de courir le risque d’être déçu en magasin le jour de la disponibilité (20 septembre) avec des ruptures d’inventaire.