iPhone 12 : ça se précise pour le design façon iPhone 4

Dans quelques semaines, Apple devrait enfin dévoiler ses nouveaux iPhone. Ceux-ci utiliseront un nouveau processeur, et devraient également profiter d’améliorations sur les caméras. Et bien entendu, il s’agira des premiers smartphones 5G de la firme.

Mais en plus de ces nouveautés sur la fiche technique, les iPhone 12 devraient aussi présenter un nouveau design. On parle depuis plusieurs semaines d’un design qui pourrait être proche de celui de l’iPhone 4, avec une tranche à angle droit et non plus arrondie.

Et en attendant l’officialisation de ces nouveaux iPhone, les rumeurs se précisent. Dans un article publié cette semaine, nos confrères de 9to5Mac relaient de nouvelles images qui corroborent les informations selon lesquelles les modèles iPhone 12 auront des bordures plates.

9to5mac: New iPhone 12 dummy images offer close-up look at iPhone 4-like design, more; https://t.co/CPjGi2bXb8 pic.twitter.com/GYffwVBA1X — あそら(ボット) (@AndyRSS) August 17, 2020

Il s’agit de photos de maquettes, qu’un fabricant de coques utilise afin de concevoir ses accessoires pour les iPhone 12, avant même la sortie de ces modèles. Et si ces maquettes ne nous indiquent rien concernant la taille de l’encoche ou bien les caméras sur le dos (puisque ces informations ne sont pas importantes pour les fabricants de coques), celles-ci suggèrent que les nouveaux iPhone auront bien un design proche de celui de l’iPhone 4.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence, en attendant la présentation des iPhone 12 par Apple. Néanmoins, le site 9to5Mac rappelle que c’est généralement à cette période de l’année que des données sur les designs des prochains iPhone fuitent via les maquettes utilisées pour la fabrication de coques.

On notera par ailleurs que ce n’est pas la première fois que des rendus ou des images suggèrent que les iPhone 12 auront des bordures plates.

iPhone 12 is said to have flat edges, similar to the current iPads. What do you think? (mockup) pic.twitter.com/OSRS69MJAY — MacRumors.com (@MacRumors) April 13, 2020

Des modèles 5,4, 6,1 et 6,7 pouces, avec deux ou trois caméras sur le dos ?

On notera que de nombreuses informations non officielles sur l’iPhone 12 et ses variantes circulent déjà sur la toile. Et parmi les rumeurs qui sont relayées par les médias, il y a celle qui indique qu’Apple prévoirait de sortir quatre modèles différents.

Il y aurait un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces et un autre iPhone 12 avec un écran 6,1 pouces. L’iPhone 12 Pro serait, quant à lui, disponible en 6,1 pouces et en 6,7 pouces. En ce qui concerne les caméras, Apple équiperait les modèles iPhone 12 de deux caméras sur le dos, tandis que les modèles iPhone 12 Pro auraient trois caméras sur le dos, ainsi qu’un scanner LiDAR comme celui du dernier iPad Pro.