iPhone 12 : les précommandes (et cette promo) se finissent ce soir 🔥

Jusqu’Ă ce soir minuit, il est possible de prĂ©commander les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. La marque Ă la pomme cessera ensuite les rĂ©servations – et les premiers modèles seront disponibles Ă l’achat immĂ©diat. Vous l’aurez compris, tous ceux qui auront dĂ©jĂ prĂ©commandĂ© leur iPhone 2020 seront donc aussi livrĂ©s Ă partir de demain.

Voir l’offre RED by SFR

Parmi les grands artisans des prĂ©commandes, c’est le site e-commerce de RED by SFR qui s’est distinguĂ© avec une offre. Elle est valable jusqu’Ă ce soir minuit, et elle vous permettra de faire 30 euros d’Ă©conomies sur tous les modèles – quel que soit le coloris et la quantitĂ© de stockage. Vous pouvez ainsi profiter d’un iPhone 12 avec 64 Go de stockage Ă seulement 879€ au lieu de 909€ par exemple.

Pourquoi précommander un iPhone 12 ?

Non, RED by SFR n’est pas qu’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com classique. Il propose Ă©galement un site e-commerce qui permet d’acheter des smartphones nus, sans aucun forfait mobile associĂ©. Vous pouvez donc rĂ©server un iPhone 12 (ou 12 Pro) comme vous le feriez sur un Amazon, Fnac ou Darty. La seule diffĂ©rence est qu’il propose jusqu’Ă ce soir minuit une offre avec remise sur ces nouveaux tĂ©lĂ©phones Apple.

Pour autant, il ne faudra pas attendre plus longtemps pour l’avoir chez soi : RED by SFR annonce que les premières expĂ©ditions auront lieu dès aujourd’hui (22/10) et qu’elles se poursuivront dans les jours Ă venir. Autrement dit, si vous rĂ©server votre iPhone 12 / 12 Pro dès ce jour sur son site officiel, vous pouvez donc obtenir une livraison dès demain chez vous.

Il est clair que les offres spéciales de précommande ne dureront pas au-delà de ce soir. Les iPhone 12 et 12 Pro se vendent visiblement très bien, Apple pourrait atteindre un nouveau record avec cette nouvelle génération compatible 5G. Cela dit, vous ne trouverez probablement pas dans les mois qui viennent un meilleur prix que ces iPhone 12 chez RED by SFR.

RED by SFR ne vous demande… rien

Si vous ĂŞtes un client chez un autre opĂ©rateur, cela ne change rien : vous n’avez pas besoin de migrer chez RED by SFR si vous achetez un iPhone 12 / 12 Pro chez lui. Cela dit, pour ceux qui veulent, l’opĂ©rateur est connu pour avoir des offres sans engagement Ă prix prĂ©fĂ©rentiel. Encore une fois, rien n’est obligatoire chez lui, vous pouvez très bien vous contenter de conserver votre forfait mobile actuel.

Voir l’offre RED by SFR

Pour en savoir davantage sur cette offre, les caractĂ©ristiques techniques des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, rendez-vous directement sur le site de RED by SFR. Ci-dessous, nous avons quand mĂŞme affichĂ© les tarifs disponibles Ă la prĂ©commande pour les iPhone 12 et 12 Pro. Dans le premier cas, il s’agit de l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage interne. Le second tableau donne les meilleurs tarifs pour l’iPhone 12 Pro avec 128 Go de stockage (il ne propose plus de version en 64 Go).