Où acheter l’iPhone 12 au meilleur prix ? Guide des précommandes

C’est en ce mois d’octobre 2020 qu’Apple a décidé de dévoiler son nouvel iPhone 12. Annoncé au côté de trois autres modèles (12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max), cet iPhone 12 se démarque par son prix, et des améliorations sur tous les critères, comme la photo, le design ou la puissance.

Vous êtes intéressés par la précommande d’un iPhone 12 pour son lancement ? Suivez le guide, pour être sûr de le recevoir le jour de la sortie.

L’autre avantage de cet iPhone 12, c’est qu’il est largement moins cher que l’iPhone 12 Pro, ou l’iPhone 12 Pro Max. Une version compacte, l’iPhone 12 mini sera quant à lui vendu dès le 6 novembre, pour 809€.

iPhone 12 : le meilleur rapport qualité-prix de la gamme ?

Parmi les arguments favorables à une précommande de l’iPhone 12, on retrouve son tarif. Il est vendu 250€ moins cher que la version Pro, et est son égal sur la plupart des caractéristiques techniques.

Nouvel écran et nouveau design

L’iPhone 11 était un excellent smartphone, l’iPhone 12 a tout pour le surpasser. Les deux principales nouveautés présentées par Apple concernent son écran et son design.

Niveau design, le châssis est entièrement revu, avec une structure en aluminium, un verre Ceramic Shield bien plus résistant (jusqu’à x4 selon Apple), et de nouveaux coloris. Vous pouvez acheter un iPhone 12 en blanc, noir, vert, rouge ou bleu.

Sa dalle de 6,1 pouces passe à l’OLED et est baptisée Super Retina XDR. Cet iPhone 12 est aussi plus léger, et plus fin.

Apple mise sur la vitesse

Hi, Speed. Le slogan du Keynote Apple ne laissait pas de place au doute. En présentation son iPhone 12 disponible en précommande aujourd’hui, le géant de Cupertino a confirmé la présence de la puce A14 Bionic. Gravée en 5nm, c’est tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché.

Ce dernier est en pleine évolution avec un changement majeur : l’arrivée de la 5G. Tous les produits de la gamme 2020 sont donc compatibles avec cette technologie, qui débarquera dans les prochains mois en France.

La photo et la vidéo font un bon en avant

On le sait, sur cet iPhone 12, Apple suit la même stratégie que Google en proposant des optimisations logicielles très poussées. Au niveau purement technique, cet iPhone 12 propose deux capteurs de 12 Mpx. Un grand-angle qui ouvre f/1.6 et un ultra grand-angle qui ouvre à f/2.4. L’iPhone 12 peut capter plus de lumière, et les optimisations venues de la puce le rendent compatible avec le Smart HDR 3, et cet iPhone 12 peut filmer en 4K à 60 images par secondes.

L’encoche iconique de la marque est toujours de la partie, et cet iPhone 12 embarque logiquement FaceID, le système de reconnaissance faciale. Autre point important, l’iPhone 12 est résistant à l’eau, la certification IP68 lui permet d’être immergé à 6 mètres pendant 30 minutes.

L’iPhone 12 marque aussi le retour de MagSafe, pour l’utilisation d’accessoires aimantés, comme un chargeur (bientôt des iPhone sans ports ?), ou un porte-carte. Le petit frère de l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, reprend les mêmes caractéristiques dans un format ultra compact, avec son écran de 5,4 pouces.

Ces nouveautés ont-elles une incidence sur le prix de l’iPhone 12 ?

Quel prix pour cet iPhone 12 ?

Entrons dans le vif du sujet, à savoir où acheter un iPhone 12 au meilleur prix cette année. La précommande ouvre le 16 octobre à 14h, et les premières livraisons débuteront le 23 octobre. Comme pour chaque modèle, les ecommercants et les opérateurs le proposent à l’achat. Dans ce tableau, vous pouvez découvrir les meilleurs prix pour l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage :

Le meilleur prix pour l’iPhone 12 64 Go est de 909,00 €. C’est le plus bas prix des iPhone 12, qui sont proposés en deux autres configurations.

De son côté, le meilleur prix pour l’iPhone 12 128 Go est de 959,00 €. C’est le modèle que nous vous recommandons, son prix étant le plus équilibré, et le stockage bien plus intéressant que la version entrée de gamme.

La version 256 de l’iPhone 12 est vendue 1 079,00 €.

Comme nous sommes en phase de précommande de l’iPhone 12, aucune réduction n’est encore disponible chez les marchands. Mais nos tableaux s’actualisent en permanence, pour ne pas vous faire rater une baisse de prix sur l’iPhone 12.

Tout savoir sur les nouveaux iPhone 12

Fiche technique de l’iPhone 12

iPhone 12 Dimensions 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Poids 162 g Étanchéité IP68 Écran OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Puce A14 Bionic

Apple GPU Stockage 64, 128 ou 256 Go RAM NC Batterie NC Recharge Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Biométrie Reconnaissance faciale Face ID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit OS iOS 14 Connectivité 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC DAS DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,8 W/kg Coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Date de sortie 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 Prix



À partir de 909 €

Nos guides iPhone 12

