iPhone 12 : une légère différence de design pour les nouvelles icônes

Il est grand temps que les iPhone 12 voient enfin le jour, trop de rumeurs arrivent d’un peu partout. Heureusement, il ne reste plus que quelques heures, dès ce soir à partir de 19h le tant attendu keynote dévoilera les tout nouveaux iPhone.

D’ici là, les moindres faits et gestes de la firme de Cupertino sont scrutés avec attention. Exemple flagrant, le compte Twitter AppleSWUpdates aurait repéré quelques différences subtiles au niveau des icônes, par rapport à celles de l’iPhone 11. En effet, si l’on en croit l’observation d’AppleSWUpdates les icônes de l’iPhone 12 semblent plus étroites que les précédentes.

Quoi qu’il en soit, nous attendons ce soir la présentation de 4 iPhone : l’iPhone 12 Mini (écran de 5,4 pouces), l’iPhone 12 (6,1 pouces), l’iPhone 12 Pro (6,1 pouces et meilleur appareil photo) et l’iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces). En termes de prix, nous nous attendons à une fourchette de 759 euros à 1300 euros. Les deux extrémités étant l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 devrait être commercialisé au prix de 850 euros.

En termes de design, des rumeurs expliquent que cette nouvelle gamme d’iPhone pour arborer des coloris à ceux de l’iPad Air. Cette année s’annonce être cruciale pour Apple qui pourrait officialiser l’intégration de la 5G et du LIDAR.

Avec ou sans chargeur ?

Mais alors qu’aucune annonce officielle n’a été prononcée, les critiques commencent déjà à pleuvoir. Selon Ming-Chi Kuo, l’analyste le plus fiable en ce qui concerne Apple, l’iPhone pourrait être livré sans bloc d’alimentation ni écouteurs filaires. Une façon d’augmenter encore plus les ventes d’AirPods, mais un comportement largement critiqué par les potentiels clients, si cette information venait à être confirmée par la firme de Cupertino.

Il est toutefois important de préciser qu’en France, tout smartphone doit être livré avec un kit mains libres, afin de limiter les effets des ondes. Apple sera donc dans l’obligation de fournir des écouteurs, au moins dans l’Hexagone. En ce qui concerne le chargeur, rien n’oblige la firme de Cupertino de le fournir.