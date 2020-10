iPhone 12, HomePod Mini, AirPods Studio… Les 4 annonces attendues au keynote Apple

Comme de nombreux constructeurs de smartphones, Apple a dû revoir sa feuille de route cette année. La raison, vous la connaissez, le Covid-19. Après avoir consacré une conférence entière aux nouvelles Apple Watch Series 6 et SE ainsi qu’aux iPad Air et 8, Apple s’apprête donc à dévoiler ses nouveaux iPhone 12.

Mais le keynote du 13 octobre ne sera pas seulement consacré aux premiers smartphones 5G de la marque. Apple devrait également lever le voile sur un nouveau HomePod, son premier casque audio ainsi que les mystérieux AirTags. On fait le point sur les 4 annonces les plus attendues de ce keynote Apple.

Quatre nouveaux iPhone 12

Ils seront les stars de la soirée. Très attendus, les nouveaux iPhone 12 seront enfin dévoilés au grand public. Au total, Apple devrait annoncer quatre modèles : l’iPhone 12 (6,1’’), l’iPhone 12 Pro (6,1’’), l’iPhone 12 Pro Max (6,7’’) et pour la première fois une déclinaison plus compacte baptisée iPhone 12 Mini (5,4’’).

Tous les nouveaux iPhone devraient être compatibles 5G, embarquer un écran OLED ainsi que la dernière puce A14 Bionic. Apple déclinerait sa gamme en deux gros socles. Le premier, orienté grand public, se composerait de l’iPhone 12 et de la déclinaison Mini. Proposés à des prix plus abordables (certains observateurs évoquent un tarif initial de 759 euros), ils disposeraient de l’essentiel des composants des modèles Pro, à l’exception du module photo, légèrement moins performant.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, eux, seraient donc les fidèles successeurs des 11 Pro et 11 Pro Max et incarneraient le nec plus ultra de ce que sait faire Apple. Évidemment, cela a un coût : les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max dépasseraient allègrement la barre des 1000 euros.

HomePod Mini : plus petit et moins cher

En 2017, Apple lançait le HomePod, sa première enceinte connectée. Saluée pour sa qualité de son et sa très bonne intégration avec les produits Apple (logique) elle reste un modèle assez onéreux au rapport qualité-prix discutable. D’autant que le HomePod ne prend en charge qu’un seul service de musique en streaming : Apple Music (quelle surprise !). Il n’est donc pas très surprenant que les consommateurs aient plutôt plébiscité les Google Home, déclinées en plusieurs versions et disponibles pour toutes les bourses.

Pour rafler quelques parts de marché, Apple pourrait bien présenter un nouveau HomePod, plus compact et moins cher, sobrement baptisé HomePod Mini. Et pour toucher un plus large public, Apple ouvrirait enfin son enceinte à des services de musique concurrents d’Apple Music. Certaines sources évoquent la compatibilité avec Spotify et Deezer.

AirPods Studio : le casque audio d’Apple enfin réalité ?

Évoqué depuis plusieurs années maintenant, le casque audio d’Apple pourrait être dévoilé lors du keynote du 13 octobre. Celui que les observateurs ont baptisé AirPods Studio se distinguerait par son système de réduction de bruit active.

On ne sait pas grand chose de plus sur ce fameux casque si ce n’est qu’il se mettrait en pause lorsque l’utilisateur le retire de ses oreilles. Rien d’extraordinaire donc. Une rumeur récente évoque deux versions du AirPods Studio, un premier en tissu microperforé (pour les sportifs) commercialisé aux alentours de 300-400 euros, un second en cuir (plus premium donc) vendu plus de 600 euros.

AirTags : pour faire traque-traque avec son iPhone

Après plus d’un an de rumeurs, les AirTags pourraient bien pointer le bout de leur nez ce 13 octobre 2020. Derrière ce nom bien mystérieux se cache un système de petits traqueurs (à la manière des Tile) que l’on fixe à des objets du quotidien : une clé, un sac, un porte-feuille, un vélo, une trottinette, une moto, etc.

Une fois fixés, il suffirait d’utiliser l’application Localiser de l’iPhone pour retrouver un objet égaré ou volé. La localisation serait très précise indiquent les dernières rumeurs. Reste que le modèle économique d’Apple demeure inconnu : faudra-t-il payer un abonnement pour utiliser un certain nombre d’AirTags ou acheter les petits traqueurs à l’unité ? Ou les deux ? Réponse demain soir.

