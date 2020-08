iPhone 12 : une présentation le 10 septembre ?

Cela fait plusieurs mois qu’on évoque régulièrement les prochains iPhone d’Apple. Et normalement, il ne faudra plus attendre très longtemps pour avoir, enfin, les informations officielles sur ces smartphones, que les médias appellent « iPhone 12 ». Pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas encore annoncé la date de présentation de ces iPhone 12. Cependant, comme le rapporte le site 9to5Mac, il est possible que celle-ci ait accidentellement révélé cette date à ses abonnés sur YouTube.

Comme l’ont remarqué de nombreux abonnés d’Apple sur la plateforme de vidéo, la firme a récemment fait un test de live qui suggère que la prochaine keynote aura lieu le 10 septembre. Mais bien entendu, pour le moment, il s’agit d’une information que l’on doit encore considérer avec prudence.

YouTube sent out alerts about an Apple live stream test for Thursday, September 10th. I wouldn’t mark your calendars though. pic.twitter.com/BRbRKzHeSD — Mark Gurman (@markgurman) August 20, 2020

Le « special event » d’Apple pour présenter l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro a eu lieu le 10 septembre 2019. Néanmoins, cette année, le 10 septembre tombe un jeudi et d’après l’avis de 9to5Mac, il s’agit d’un jour très improbable pour un événement Apple.

D’autre part, Apple a déjà indiqué que ses nouveaux smartphones arriveront en retard cette année. Et de ce fait, on a des raisons de penser que la keynote de présentation des iPhone 12 pourrait aussi être légèrement retardée pour qu’il n’y a pas trop d’écart entre la date de présentation et la date de lancement de ces appareils.

iPhone 12 : 5G, nouveau design et scanner LiDAR ?

Lorsqu’on pense aux iPhone 12, on pense naturellement à la 5G. Alors que les fabricants de smartphones Android ont commencé à adopter la 5G dès 2019, Apple n’a pour le moment pas de modèles utilisant cette technologie. Cependant, la firme de Cupertino a déjà réglé son conflit avec Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner en modems 5G pour ses iPhone 12.

Autre particularité de ces nouveaux iPhone : il y aurait quatre modèles. D’après les rumeurs, Apple proposerait un iPhone 12 (un modèle relativement compact), un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. En ce qui concerne le design, Apple pourrait revenir aux bordures plates, ce qui signifie que les iPhone 12 pourraient donc avoir des bordures qui rappelleront celles de l’iPhone 4.

Et concernant les capteurs sur le dos, des sources suggèrent qu’en plus de trois caméras, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max pourraient être équipés d’un scanner LiDAR. Sur l’iPad Pro, ce scanner permet d’avoir des modélisations en 3D de l’environnement de l’utilisateur, ce qui améliore la qualité des applications en réalité augmentée.