iPhone 12 : une version 4G avec un prix très compétitif ?

Apple vient de dévoiler les nouveautés d’iOS 14 durant une conférence WWDC virtuelle et désormais, c’est la sortie des prochains iPhone que les fans de la firme de Cupertino attendent avec impatience. Normalement, c’est avec cette génération d’iPhone, qui sortira au dernier trimestre, qu’Apple utilisera les modems 5G pour la première fois. Pour rappel, en 2019, celui-ci a mis fin au conflit qui l’opposait à Qualcomm, ce qui fait que les iPhone peuvent maintenant utiliser les modems 5G de ce fournisseur américain.

Et actuellement, la plupart des rumeurs suggèrent que tous les iPhone qu’Apple va lancer au dernier trimestre seront des modèles 5G. Néanmoins, une nouvelle source indique que la firme pourrait aussi proposer des versions 4G de ses prochains modèles. Et l’un des avantages de ces iPhone 4G sera le prix moins élevé.

Les précédentes rumeurs sur l’iPhone 12 suggéraient qu’Apple va lancer 4 modèles. Mais une publication du compte Twitter @omegaleaks qui est relayée par TechRadar indique qu’il pourrait également y avoir des versions 4G de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Max. Cela signifie qu’il pourrait y avoir 6 nouveaux modèles en tout.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020