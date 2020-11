iPhone 13 Pro : Apple aurait déjà un plan pour prolonger l’autonomie

L’iPhone 12 et ses variantes viennent à peine de sortir, mais les médias relaient déjà des rumeurs au sujet des prochains modèles, qui ne sortiront que dans un an. Et parmi ces rumeurs, il y a une information selon laquelle Apple aurait prévu d’utiliser une nouvelle technologie qui devrait lui permettre de prolonger l’autonomie grâce à une meilleure efficacité de l’écran.

Cette nouvelle rumeur provient du site coréen The Elec. D’après celui-ci, Apple s’apprêterait à utiliser une technologie appelée low-temperature polycrystalline oxide (LPTO) pour deux des iPhone qu’il lancera l’année prochaine (probablement les successeurs de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max).

Une nouvelle technologie pour l’écran ?

Pour satisfaire la demande, LG, l’un des fournisseurs d’Apple, prévoirait d’étendre des usines. Samsung, qui a déjà utilisé la technologie LPTO sur le Galaxy Note Ultra, fournirait également la firme de Cupertino.

Bien que cette technologie ne soit probablement pas mentionnée sur les fiches techniques, celle-ci pourrait pourtant apporter une amélioration significative aux prochains iPhone qui en bénéficieront. D’après les explications de Mac Rumours, cette technologie pourrait pourtant permettre à Apple d’avoir des écrans plus économes en énergie.

Mais en plus de cela, l’utilisation de la technologie LPTO permettrait également à Apple de proposer de nouvelles fonctionnalités sur ses appareils.

D’autres rumeurs circulent déjà au sujet des prochains iPhone

On notera que d’autres rumeurs circulent déjà au sujet de l’iPhone 13 et de ses variantes. Normalement, Apple conserverait les tailles d’écrans des iPhone 12. Et il devrait y avoir quatre modèles comme c’est le cas cette année.

Sinon, en ce qui concerne les caméras, Apple aurait prévu d’équiper l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max d’un nouveau capteur ultra grand-angle qui améliorera la qualité des photos.

Et alors que cette année, Apple a fait l’impasse sur l’écran de 120 Hz, de nombreuses sources s’accordent à dire que la firme devrait adopter cette caractéristique sur ses iPhone en 2021. Pour rappel, plus le taux de rafraichissement est élevé, plus les animations sont fluides.

L’iPhone 12 et ses variantes ont des écrans de 60 Hz, alors que de nombreux appareils sous Android, dont des modèles abordables comme le Poco X3, ont déjà des écrans de 120 Hz.

Une pénurie d’iPhone 12 en vue ?

Malheureusement, en attendant, Apple ferait également face à un risque de pénurie d’iPhone 12. D’après des sources non officielles, la firme de Cupertino aurait des difficultés à s’approvisionner en puces nécessaires pour gérer la consommation d’énergie sur ses smartphones 5G.

De plus, Apple aurait aussi du mal à s’approvisionner en scanners LiDAR pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max et utiliserait actuellement des composants qui étaient prévus pour l’iPad Pro.

Mais bien entendu, comme les informations évoquées dans cet article ne sont pas officielles, la prudence est encore de mise.