Un iPhone à 600€ ? Du nouveau sur les iPhone de 2018

De nouvelles rumeurs sur les prochains iPhone en disent plus sur leur futur design ainsi que sur leur gamme de prix et leurs caractéristiques techniques.

Les ventes d’iPhone 8, 8 Plus et X d’Apple qui ont été lancées en 2017 étaient inférieures aux prévisions de l’entreprise pour des modèles célébrant le 10e anniversaire de la gamme iPhone. Leur lancement tardif en serait une des causes. De plus, le prix annoncé aurait fait fuir certains consommateurs face à la concurrence asiatique, qui propose des appareils avec des performances similaires à un prix nettement inférieur.

D’après TrendForce, Apple lancerait cette année 3 modèles d’iPhone. Ces derniers suivraient le design de l’iPhone X, le fameux téléphone à encoche. Ils seraient donc sans bouton « home » et posséderaient la fonctionnalité Face ID. Jusque là, rien de nouveau me direz-vous, et vous n’avez pas totalement tord, si l’on parle seulement d’innovation. Cependant, la pièce maîtresse d’Apple ne sera sûrement pas l’innovation, mais plutôt la sortie d’un modèle d’iPhone à prix réduit.

Ce modèle serait doté d’un écran LCD d’une taille de 6.1 pouces, de 3Go de RAM, et équipé de la fonction dual-sim pour une capacité de stockage allant de 64 Go à 256 Go. Il se rapproche donc de son prédécesseur, l’iPhone 8, avec cependant quelques améliorations pour tenir la concurrence des produits Android. C’est d’ailleurs le modèle qui vise à être le plus fabriqué, avec 50% de la part de production.

Les deux autres modèles, plus orientés premium, possèdent eux un écran OLED, d’une taille de 5.9 pouces contre 6.5 pouces pour le plus grand. Ils ont les mêmes caractéristiques techniques, à savoir une mémoire RAM de 4 Go et une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 512 Go pour le modèle le plus cher. Il est aussi possible que Cupertino prépare une adaptation de l’Apple Pencil pour les iPhone, mais on ne sait pas s’il fonctionnerait sur tous les modèles ou seulement ceux équipés d’un écran OLED. Cependant, ce gadget ne devrait pas arriver avant 2019.

Autre détail important, la stratégie d’Apple pour réduire le prix de ses smartphones et couvrir une plus grande part du marché serait de demander a ses fournisseurs de réduire le prix des composants de ses produits, surtout ceux des anciens modèles. On pourrait donc voir le nouvel iPhone avec écran LCD afficher un prix de départ entre 699$ et 749$. Quant aux modèles OLED, leur prix de départ oscillerait entre 899$ et 949$ pour le plus petit et 999$ pour l’autre.

