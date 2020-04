iPhone SE : pourquoi il faut les précommander chez Fnac

Depuis hier, les nouveaux iPhone SE 2020 sont disponibles chez Fnac. Ce nouveau modèle attaque un segment important pour la marque à la pomme celui du milieu de gamme. Une très large clientèle cherchant à acheter un iPhone mais ne pouvant acquérir un 11 (809€) ou un 11 Pro (1159€) vont se tourner vers ce modèle, qui est plein de qualité. Pour être sûr de recevoir votre nouvel iPhone SE dès le vendredi 24 avril, date de la lancement officielle, il vous suffit de le précommander chez Fnac ici :

L’iPhone SE veut chasser sur le terrain d’Android

Alors que des concurrents comme OnePlus et Xiaomi font le choix de monter en gamme (et en prix), Apple propose avec l’iPhone SE son smartphone le plus abordable, vendu 489€ pour la version 64 Go. Disponible en blanc, en noir et en rouge, il garde un design classique, déjà présent sur les iPhone 8. Ce qui est impressionnant avec cet iPhone SE, c’est l’intégration de la puce A13 Bionic, qui est la même que sur l’iPhone 11 Pro, vendu 1159€.

Pour faire simple, cet iPhone SE version 2020 est une vraie bête de course, et coût bien moins cher que son grand frère. Comme pour l’iPhone XR, la présence d’un processeur très puissant permet d’améliorer le traitement fait sur les photos, avec l’arrivée, entre autres du mode portrait. La vidéo en profite aussi, avec la capacité de filmer en 4K avec le module arrière. Chez Fnac vous avez le choix entre les trois stockages proposés, 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Certains aiment FaceID, d’autres regrettent l’absence d’un bouton Touch ID sur les iPhone depuis le X. Il est de retour sur l’iPhone SE, et vous permet de déverrouiller votre smartphone avec une empreinte digitale. C’est aussi Touch ID qui vous permet d’utiliser Apple Pay pour le paiement sans contact sécurisé.

Autre nouveauté de ce modèle l’arrivée de la double SIM, via une combinaison NanoSIM / eSIM. Pour encore enfoncer le clou au niveau des caractéristiques techniques, l’iPhone SE embarque la technologie WiFi 6 et est résistant à l’eau (1m pendant 30 minutes). De plus, il est compatible avec la recharge sans-fil, et la charge rapide jusqu’à 18W, ce qui vous permet de recharger la moitié du smartphone en 30 minutes.

Apple a donc choisi de garder sur un design connu, tout en y intégrant toute la puissance de ces modèles haut de gamme. L’iPhone SE est donc un smartphone taillé pour rester dans le temps, et qui peut profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d’iOS 13.

Pourquoi acheter l’iPhone SE chez Fnac ?

Après l’ouverture des précommandes le vendredi 17 avril à 14h00, les iPhone SE sont tous en stock à la Fnac, ce qui n’est pas le cas de tous ses concurrents. Le marchand français propose toutes les déclinaisons de stockage et de couleurs. Voici les meilleurs prix actuellement de l’iPhone SE 2020 :

Quels sont les services et avantages de la Fnac ?

Pour toute précommande de l’iPhone SE 2020 à la Fnac, vous avez accès à plusieurs avantages. Le principal, c’est que la livraison est prévue dès le jour de la date de sortie officielle, le 24 avril prochain. La Fnac propose aussi une garantie de 2 ans (comme chez Apple), et vous avez la possibilité d’être satisfait ou remboursé. Pour faire simple, si vous n’êtes pas satisfait de la couleur du modèle commandé, vous pouvez le renvoyer sous 14 jours et vous faire rembourser.

Même si ce n’est pas le cas en ce moment, le vaste réseau de magasins Fnac vous permet d’avoir à faire à des interlocuteurs physiques en cas de demande sur votre iPhone SE. Un iPhone SE acheté chez Fnac peut également être apporté en Apple Store pour une réparation ou un changement.

