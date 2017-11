Iphone X: cachez cette vilaine encoche, que je ne saurais voir

On aime ou on n’aime pas, c’est une question de goût et on ne lancera pas une polémique sur le sujet. Reste que pour beaucoup, l’encoche du nouvel iPhone X c’est un peu comme une grosse verrue en termes de design. Que ces derniers se rassurent, une application a vu le jour et permet de masquer la vilaine encoche.

On se souvient de certains commentaires lors du lancement de l’iPhone X, qui avaient ironisé sur l’encoche de l’iPhone X, en affirmant que Steve Jobs devait se retourner dans sa tombe en découvrant ce design pour le moins insolite. Certains adorent et ont trouvé un nouveau sujet de polémique à défendre bec et ongles, d’autres considèrent ce point comme un défaut esthétique. Chacun se fera une idée…

Cachez l’encoche de votre iPhone X avec l’application Notch Remover

Toutefois, pour ceux qui ont investi dans l’iPhone X, mais qui ne parviennent pas à s’habituer à cette encoche qu’ils avaient pourtant pardonnée au moment de passer à la caisse, mais avec laquelle il est aujourd’hui aussi difficile de vivre, qu’avec une verrue sur le nez… Une solution existe ! Cela fait un peu produit miracle de télé-shopping et pourtant avec l’application Notch Remover, leur vie ne sera plus un enfer.

L’application Notch Remover est présente sur l’App Store et téléchargeable sur iPhone au prix de 1,09 euro. Le principe est assez simple, l’application se contente d’appliquer une bande noire sur la partie supérieure de l’écran, afin de faire disparaître visuellement l’encoche noire, qui dissimule le système TrueDepth d’Apple utile notamment pour la reconnaissance faciale Face ID.

Attention toutefois, Notch Remover ne permet de supprimer l’encoche que pour l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil, cette barre ne pourra pas être présente en permanence sur tous les outils de votre iPhone X, pour la simple et bonne raison, c’est qu’Apple ne permet pas de toucher à iOS, il s’agit donc d’un trompe l’œil pour quelques écrans… Pour le reste, il faudra subir votre encoche, jusqu’au prochain iPhone !

Reste à savoir désormais, si Notch Remover est passée au travers des mailles du filet et qu’Apple supprimera cette dernière rapidement de l’App Store ou si au contraire, la firme de Cupertino assume le fait que certains peuvent ne pas aimer ce curieux « risque » en termes de design…