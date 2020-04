Iron Man : l’incroyable easter egg qui était caché dans Avengers: Endgame

Il y a presque un an (le 24 avril 2019), Avengers: Endgame sortait dans les salles et réalisait d’entrée un véritable carton au niveau des audiences. Pour beaucoup, il s’agissait de la conclusion épique d’une incroyable saga, initiée une décennie plus tôt. Depuis, les différentes parties du film ont déjà été décomposées, analysées, étudiées… Bref, on pensait sans doute avoir fait le tour du film, et qu’il n’avait plus de surprise à nous cacher. Mais Marvel vient de nous réserver une ultime (?) surprise avec ce détail lié à Iron Man.

Iron Man, le cœur des Avengers

C’est un petit détail qui était sans aucun doute passé inaperçu auprès de 99 % des fans et qui a été mis en évidence par Marvel Studios sur le compte Twitter.

On le sait, le film Avengers: Endgame a notamment eu pour intérêt de clore l’histoire de certains personnages comme Captain America et Iron Man. Le sacrifice de Tony Stark est au cœur de l’histoire puisque c’est ce qui permet de vaincre Thanos. Surtout, auparavant dans le film on le voit avec Pepper Pott (Gwyneth Paltrow) et sa fille Morgan. Il s’est bâti une vie entre Infinity War et Endgame, qu’il sacrifie donc pour aider les autres.

Comme Marvel le révèle donc sur les réseaux sociaux, une séquence d’Avengers Endgame fait écho à un cadeau que lui avait fait sa femme. Concrètement, quand les héros se réunissent avant d’entrer dans le royaume quantique, ils joignent leurs poings. Une image qui fait référence visuellement au réacteur Arc et à un cadeau que lui avait fait Pepper Potts sur lequel on pouvait lire le message suivant : « preuve qu’Iron Man a un cœur ».

De quoi émouvoir les fans une dernière fois…