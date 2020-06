Jaguar met à jour son SUV électrique I-PACE, avec diverses améliorations

Commercialisé depuis 2018, le Jaguar I-PACE, qui avait glané l’an dernier le titre de « Voiture de l’Année », est un SUV 100% électrique, animé par deux moteurs placés sur chaque essieu, pour une puissance totale de 400 ch et 696 Nm. Rappelons que nous avions pu monter à bord du bolide au début de l’année 2018.

Un nouveau SUV I-PACE chez Jaguar

Aujourd’hui, Jaguar met à jour son SUV électrique, avec une nouvelle version qui embarque notamment le nouveau système d’info-divertissement Pivi Pro via un écran HD de 12,3″. Un système revu et corrigé, « aussi intuitif à l’utilisation qu’un smartphone » selon Jaguar, et qui bénéficie également d’un système de navigation amélioré, capable par exemple de préciser la disponibilité des stations de recharge aux alentours, leurs tarifs, et le temps de recharge.

A ce sujet, le nouveau Jaguar I-PACE embarque également un nouveau chargeur triphasé de 11 kW de série (contre 7 kW auparavant), soit de quoi permettre au véhicule de récupérer 53 km pour une heure de charge. Jaguar annonce également avoir porté un soin tout particulier à la qualité de l’air à bord. L’ionisation de l’air de l’habitacle permet désormais un filtrage à 2,5 micromètres, pour emprisonner les particules fines et les allergènes. Le nouveau SUV I-PACE peut même filtrer l’habitacle avant le début du voyage.

Selon Alan Volkaerts, vehicle line director : « Nous avons développé la Jaguar I-PACE pour que ce soit le véhicule électrique le plus désirable au monde. Je pense que nous avons atteint ces objectifs ambitieux, et maintenant nous les parachevons avec le nouveau système d’infodivertissement du groupe, le chargeur triphasé et un saut technologique qui profite aussi bien au conducteur qu’à ses passagers. L’I-PACE était déjà le premier SUV de performance 100 % électrique, tous les changements que nous avons apportés garantissent qu’il reste la référence de sa catégorie. »

Les commandes de cette nouvelle version du SUV Jaguar I-PACE sont d’ores et déjà ouvertes, avec un prix à partir de 79 990 euros pour la France.