Jamais vu : Xbox One S All Digital + 3 jeux à 99 €, livraison avant Noël 🔥

Voici l’un des tout meilleurs bons plans de l’année ! La Xbox One S All Digital 1 To avec Fortnite, Minecraft, Sea of Thieves et un mois d’abonnement au live à 99 € au lieu de 229 €, c’est tout simplement le meilleur deal que l’on ai vu depuis le lancement de cette console. Fnac a décidé de proposer une offre très agressive pour Noël, et elle durera même après les fêtes pour ceux qui veulent s’offrir ce cadeau.

Dans ce pack habituellement vendu 229 €, on retrouve la Xbox One S All Digital. Dernier modèle lancé par Microsoft, il se démarque par l’absence du lecteur de disque. Alors que le prix public est peu cohérent par rapport à la version avec disque, cette vente flash lui donne un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. En ajoutant trois jeux très populaires à ce bon plan Xbox (Fortnite, Minecraft et Sea of Thieves), le pack ne peut faire que plaisir !

Comme la Xbox One S All Digital utilise des jeux dématérialisés, vous recevrez 3 codes pour les télécharger. Si vous êtes fans de Fortnite vous le savez, le jeu est gratuit sur toutes les plateformes, mais la particularité du code offert dans le pack est la présence de skins et de monnaie virtuelle pour progresser plus rapidement et personnaliser votre personnage.

Profiter de ce bon plan Xbox chez Fnac

Une Xbox All Digital à moins de 100 € : un vrai cadeau de Noël chez Fnac

Pendant les opérations promotionnelles, les consoles de jeux vidéo sortent du lot. Que ce soit pour le Black Friday ou pour des périodes de soldes, la Xbox One appartient toujours aux meilleures ventes chez de nombreux marchands. Elle s’inscrit dans la lignée des Nintendo Switch ou de la PS4 de Sony qui apparaissent aussi dans le Top 20 des ventes lors de ces événements.

Si le Black Friday a proposé quelques très belles promotions sur la Xbox One S All Digital de Microsoft, ce pack chez Fnac est bien plus intéressant, à quelques jours de Noël. Les meilleurs bons plans de l’opération proposait ce pack à 129 €, on est encore en dessous avec cette vente flash Fnac. Si vous cherchez un cadeau pour vos proches, c’est la meilleure offre actuellement pour avoir une console récente, pas cher, avec un catalogue de jeux conséquent. C’est donc l’occasion ou jamais de foncer si vous hésitiez encore, ou n’aviez pas d’idée cadeau. Et la livraison est gratuite et garantie avant Noël si vous passez commande aujourd’hui !

Microsoft, qui a déjà écoulé plus de 40 millions de ses consoles à travers le monde enregistre toujours un pic de ventes pendant la période de Noël. Logiquement, cette phase cruciale représente une partie importante du chiffre d’affaires annuel pour les marchands comme Fnac. Le e-commerçant français a attendu le tout dernier moment pour lancer ce bon plan Xbox One S All Digital, et profite de la livraison en magasin, et de la livraison gratuite pour que vous receviez votre pack avant Noël.

Un pack Xbox One S All Digital très complet

Que la Fnac casse les prix sur la Xbox One S All Digital 1 To c’est bien, qu’elle y ajoute des jeux c’est mieux. Sous le sapin vous aurez donc tout le nécessaire et un vaste choix, avec trois jeux très différents. Cerise sur le gâteau, le mois d’abonnement au Xbox Live offert vous permet de jouer en ligne à Fortnite par exemple. Si vous avez un peu suivi les dernières promotions sur toutes les consoles, un prix inférieur à 100 € pour un modèle neuf est tout simplement du jamais vu.

Cette offre chez Fnac est limitée en stock, et si vous voulez l’offrir pour Noël, plus vous êtes rapides, plus vous vous assurez de la recevoir pour Noël. Si vous habitez vers une Fnac, le retrait en magasin est aussi possible, et est une excellente chose pour vous organiser facilement sans avoir à planifier de livraison en début de semaine prochaine.

La Fnac propose une autre offre qui concerne la Xbox : pour tout achat d’un PC supérieur à 499 € et l’ajout d’une Xbox All Digital dans le panier, vous bénéficiez d’une remise de 100 €. Ce pack est donc offert pour l’achat d’un PC à plus de 499 €.

Pour profiter de ce bon plan Xbox One S All Digital + Minecraft + Fortnite + Sea of Thieves + 1 mois de live à 99 € au lieu de 229 €, c’est ici que ça se passe :

Profiter de l’offre