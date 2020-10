James Bond : Mourir peut attendre, l’espion qui valait 600 millions de dollars ?

Il aurait du arriver en salles obscures il y a de cela quelques mois, le plus doué des agents britanniques, James Bond, a lui aussi été contraint de s’effacer face à la menace coronavirus. En effet, le dernier opus de la saga, Mourir peut attendre (ou No Time to Die dans sa version originelle), attendu initialement pour avril 2020, ne sera pas visible au cinéma avant le 31 mars 2021 (si tout va bien)…

James Bond n’st pas à vendre (selon la MGM)

Tout comme c’est le cas pour un certain Kaamelott – Volet 1, le studio derrière ce nouveau James Bond (à savoir la MGM) ne voulait aucunement céder à la tendance actuelle, à savoir zapper la case cinéma, et proposer le film directement en VOD. Ce fut le cas notamment pour Mulan il y a quelques semaines, mais également pour divers contenus Pixar et Warner.

Malgré tout, selon Bloomberg, la MGM aurait approché divers services de streaming pour leur proposer la diffusion exclusive de ce nouveau James Bond : Mourir peut attendre. Netflix ou encore Apple feraient partie des heureux élus, mais tous deux auraient décliné l’offre de la MGM, la faute à un tarif de 600 millions de dollars exigé par le célèbre studio. Un tarif basé sur les recettes du précédent opus, Spectre, qui avait rapporté plus de 880 millions de dollars au box-office.

La MGM a évidemment tenu à commenter les informations dévoilées par Bloomberg, en affirmant : « Nous ne commentons pas les rumeurs. Le film n’est pas à vendre. La sortie du film a été reportée à avril 2021 afin de préserver l’expérience cinématographique des spectateurs ».

Reste à savoir maintenant ce qu’il adviendra de ce nouveau James Bond, et si les spectateurs devront bel et bien patienter jusqu’au moins d’avril prochain pour retrouver leur espion fétiche au cinéma. Patience donc…