James Gunn prêt à tourner la page de Marvel ?

Où s’écrit l’avenir du génial réalisateur James Gunn ? On le sait, il doit encore réaliser le Vol.3 des Gardiens de la Galaxie pour Marvel. Un film pour lequel il faudra s’armer de patience, notamment en raison de l’épidémie de coronavirus et d’un planning pour le moins chargé. Mais quelle sera la suite ? Celui qui réalise aussi Suicide Squad pour DC Comics et Warner Bros a déjà proposé d’autres projets au studio. Est-ce donc plutôt là-bas que s’écrit son avenir ? On pourrait le penser après de récentes confessions.

James Gunn n’a pas de projets chez Marvel

Le réalisateur s’est exprimé dans une séance de questions-réponses en vidéo avec les fans sur Instagram. Alors que beaucoup espèrent le voir continuer de raconter les aventures des Gardiens de la Galaxie, il a clairement laissé entendre que son aventure chez Marvel se terminera avec le 3e épisode des aventures de Peter Quill, Gamora, Drax, Goot, Rocket et les autres.

Il faut se souvenir que l’on a longtemps pensé qu’il ne gérerait même pas le 3e opus. En effet, il a été licencié par Disney après que d’anciens messages publiés sur les réseaux sociaux ont refait surface. C’est là que DC Comics et Warner Bros ont saisi l’opportunité. Si Disney est ensuite revenu le chercher, cette affaire pourrait bien avoir laissé une trace dans les relations entre lui et le studio.

Voici ce qu’il a expliqué sur son compte Instagram, à un internaute lui demandant s’il était possible de le voir réaliser un épisode 4.

J’avais prévu de faire une trilogie dès le début si le premier épisode était un succès. Je n’ai pas de plan pour un quatrième épisode.

Reste désormais à savoir que nous réservera le 3e et dernier opus. On a déjà compris que Rocket jouerait un rôle important. Affaire à suivre .