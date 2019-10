Jason Momoa en dit un peu plus sur Aquaman 2

Le succès du film Aquaman fait sans aucun doute partie des très bonnes surprises pour DC Comics.I l a eu un succès que l’on pourrait presque qualifier d’inespéré, largement porté par son acteur principal Jason Momoa. Il a gagné la bagatelle de 1,148 milliards de dollars de recettes. Du genre que l’on peut vraiment qualifier de très gros succès. Si d’un point de vue cinématographique, on peut bien sûr émettre des critiques, le résultat est là. Résultat, on attend désormais la suite. Aquaman 2. Et Jason Momoa semble presque impatient de la suite.

Aquaman prêt à replonger

On commence par vous souvenir le plus important. Aquaman 2 est encore une perspective lointaine. Le film devrait débarquer avant la fin de l’année 2022 sur les écrans. Au programme, on sait déjà que Black Manta sera au rendez-vous pour affronter Jason Momoa / Aquaman. Ce dernier, s’est exprimé sur le sujet au micro de ET Online. Et autant dire qu’il fait de sacrées promesses à ses fans.

On en garde encore énormément sous le coude. Il y aura beaucoup de choses. C’est beaucoup plus ambitieux et grand. Je suis chaud par rapport à notre fanbase et ce que nous avons déjà fait. Je suis allé dans les bureaux de Warner à Washington pour leur dire que j’avais quelques idées. Ils les ont adorées et James Wan et les autres étaient prêts à toutes les prendre. Nous sommes très impatients de faire un autre film.

On imagine bien qu’il ne va pas dire autre chose que ce genre de déclaration. Après tout, c’est de la promotion, même si c’est trois ans avant. Et si vous voulez tout savoir su le premier film Aquaman, on s’est plongé dans ses inspirations, mythes et secrets pour vous. Un bon petit rappel pour passer le temps.