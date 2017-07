Jeff Bezos détrône Bill Gates et devient l’homme le plus riche du monde

L’action d’Amazon monte et Jeff Bezos devient l’homme le plus riche du monde.

Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, n’est plus l’homme le plus riche du monde (du moins, au moment où j’écris cet article). Désormais, il s’agit de Jeff Bezos, le PDG d’Amazon.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui par Forbes et Bloomberg. Ce dernier explique que vers 10h10 à New York, l’action du géant du e-commerce a augmentée de 1,3 %, ce qui a permis à la fortune de Jeff Bezos d’atteindre les 90,9 milliards de dollars, contre 90,7 milliards de dollars pour Bill Gates.

Pour le moment, Bill Gates est encore indiqué comme la plus grosse fortune de la planète sur le tableau de Bloomberg. Mais si à 16h à New York (au moment où j’écris cet article, il n’est que 11h là-bas), cette situation se maintient, Jeff Bezos deviendra numéro un et Bill Gates sera relégué à la seconde place. Le co-fondateur de Microsoft, âgé de 61 ans, était le numéro un depuis 2013.

Forbes, qui dresse aussi une liste en temps réel des personnes les plus riches, rappelle que la dernière fois que Bill Gates a été dépassé, c’était il y a près d’un an, par l’espagnol Amancio Ortega. Et cela n’a duré que deux jours.

Comme le note aussi Les Echos, Amazon vient par ailleurs de rejoindre le cercle fermé des entreprises dont la valeur boursière dépasse les 500 milliards de dollars (Apple, Alphabet et Microsoft).

CNBC commente quant à lui que la fortune de Jeff Bezos a augmenté de 70 milliards de dollars en 5 ans, et de 45 milliards de dollars en seulement deux ans. Il pourrait s’agir de la croissance de richesse la plus spectaculaire de l’histoire.