Jessica Alba va (aussi) avoir le droit à ses films sur Netflix

Jessica Alba fait partie de ces vestiges du passé qui ont plus ou moins disparu du monde d’Hollywood. Malgré quelques films ces dernières années (notamment Los Angeles : Bad Girls), ce n’est pas lui faire insulte que de considérer que son heure de gloire cinématographique semble désormais passée. L’époque de Dark Angel, Sin City, ou encore les Quatre Fantastiques semble loin. Mais, la voilà de retour au premier plan, avec un projet plutôt ambitieux pour Netflix.

Jessica Alba joue les casse-cou sur Netflix

La plateforme de streaming semble notamment avoir été inspirée par le succès de Tyler Rake, le film d’action avec Chris Hemsworth qui a fait un carton d’audience. Résultat, les projets se multiplient, portés avant tout par des acteurs. Mark Wahlberg est ainsi annoncé pour un film à la James Bond et Jessica Alba va donc faire de même selon les informations de Variety.

De quoi parle-t-on ici ? D’un thriller d’action, nommé « Trigger Warning » et dans lequel l’actrice américaine Jessica Alba occupera le rôle principal. Le pitch mis en avant semble plutôt léger pour l’instant. Jessica Alba va incarner une vétéran traumatisée à son retour de la guerre qui hérite du bar de son grand-père, décédé brusquement. En découvrant les raisons de sa mort, son personnage fera face à un dilemme moral. Ne vous inquiétez pas, vu l’actrice et le pitch de Netflix, l’action, les cascades et les exposions devraient bien occuper un rôle central dans le film.

S’agit-il d’un one-shot après lequel Jessica Alba pourra retourner à son entreprise écologique ? A priori, l’idée de Netflix pourrait plutôt être de lancer une véritable franchise autour de l’actrice. Quand on connaît son passif dans les films d’action, difficile de ne pas l’imaginer parfaitement à son aise. La série sera réalisée par Mouly Surya (Marlina, la tueuse en quatre actes).