Tyler Rake (Extraction) : le film de Chris Hemsworth bat des records sur Netflix

Tyler Rake (Extration en VO), c’est le dernier très gros pari des dernières semaines de Netflix. Chris Hemsworth, la star d’Avengers dans le rôle phare, les frères Russo (Avengers : Endgame) la production et Sam Hargrave, ancien cascadeur de chez Marvel à la production. Un film sur lequel on vous a déjà donné un avis pour le moins mitigé, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un bon divertissement. Du côté des abonnés Netflix, l’accueil aurait été enthousiaste au vu des chiffres.

En effet, selon les annonces qui ont été faites par Netflix, Tyler Rake (Extraction) aurait en effet décroché la palme du film original le plus visionné sur la plateforme. Il a dépassé dans ce cadre le film 6 Underground avec Ryan Reynolds, qui possédait jusque-là le record. Si on ne peut que ce réjouir de ce changement au sommet du podium, le fait que 90 millions de foyers aient vu le film est pour le moins impressionnant. Difficile de ne pas y voir en partie l’effet du confinement. Coincés chez nous, on devient sans doute au fil des jours un peu moins exigeants sur ce que l’on regarde…

