Jessica Jones : la dernière série Marvel sur Netflix s’annonce très sombre

Jessica Jones arrive bientôt. Le 14 juin prochain, la super-héroïne Marvel aura le droit à sa troisième saison sur Netflix. Un moment qui est attendu par les fans, tant elle a réussi à donner corps à son propre univers, à incarner un personnage atypique. Mais c’est aussi un rendez-vous effrayant. Une fois que les épisodes auront été mis en ligne sur la plateforme de streaming, on sait qu’il n’y en aura plus. Que désormais pour voir des séries Marvel, il faudra aller sur Disney+. A un peu plus d’une semaine du lancement, Jessica Jones se dévoile dans une ultime bande-annonce. On vous prévient, les happy ending ne semblent pas au programme…

Jessica Jones face à un tueur en série

Les fans de Jessica Jones le savent déjà. L’héroïne est passé par l’enfer avant d’en arriver là. Une histoire, décrite en filigrane dans les deux premières saisons mais aussi face à la caméra. On sait donc déjà qu’il ne s’agit pas vraiment d’un programme à l’eau de rose. Pour le personnage incarné par Krysten Ritter, le bonheur ne semble être qu’un concept lointain.

Mais cette nouvelle saison la met face à de nouveaux défis. Jessica Jones se retrouve en effet face à Gregory Salinger (Jeremy Robb), un psychopathe bien connu des amateurs de comics. C’est en effet le second à y incarner « Foolkiller ». Il a fait face par le passé à Spider-Man ou aux Defenders.

Cette bande-annonce nous offre un aperçu de ce à quoi va ressembler leur affrontement mais surtout à quel point Jessica Jones va être isolée, éloignée de Trish durant au moins un partie de la saison. On est déjà impatients d’y être, mais aussi un peu inquiets à l’idée de devoir lui dire adieu.