S’il arrive régulièrement que des objets de valeur soient retrouvés au fond de certains greniers, il n’en reste pas moins que leurs propriétaires doivent être plutôt surpris lorsque cela arrive.

Cette fois-ci, c’est un américain du nom de Scott Amos qui a trouvé un ancien jeu vidéo dans le grenier de chez ses parents après que sa mère lui ait demandé de se débarrasser d’un vieux carton qui traînait là depuis une vingtaine d’années.

Kid Icarus, un jeu phare de Nintendo

Intitulé Kid Icarus, le jeu vidéo culte dévoilé par Nintendo en 1986 était encore dans son emballage original et n’avait jamais été ouvert par Scott Amos. Ce dernier a expliqué qu’il ne savait pas d’où venait le jeu en question, acheté le 8 décembre 1988, selon le ticket de caisse qui accompagnait celui-ci. Cela laisse à penser que la mère de Scott le lui avait offert à l’occasion de Noël, mais qu’il n’avait pas intéressé son fils alors âgé de neuf ans.

Si l’on en croit le montant évoqué sur le ticket de caisse, également vendu aux enchères avec le jeu, Kid Icarus était alors commercialisé au tarif de 38,45 dollars. Néanmoins, le fait qu’il dispose encore de son emballage d’origine des années plus tard a permis au jeu de prendre une valeur particulièrement conséquente, au point qu’il a été vendu pour 9 000 dollars lors d’une vente aux enchères.

Le jeu de Nintendo a d’abord été évalué par Wata Games, une société de Denver qui note l’état des jeux vidéo avant qu’ils ne soient vendus. Scott Amos a expliqué qu’il avait envoyé le jeu pour l’expertise, le protégeant de quatre épaisseurs de papier à bulle et assurant celui-ci. La société a noté l’emballage avec une note de A, sachant que la plus élevée est A++, et a indiqué que le jeu était dans un très bon état.

La famille de Scott Amos a décidé de diviser le montant de la vente aux enchères et de partir en vacances à Disneyland.