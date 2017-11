Les jeux Steam VR sont maintenant disponibles sur les casques Windows Mixed Reality

Microsoft et Valve annoncent la beta ouverte du pont qui permet d’accéder à la bibliothèque de Steam VR sur les casques Windows Mixed Reality.

Alors que Facebook, Google, Sony, Samsung et même HTC proposent déjà leurs plateformes de réalité virtuelle, Microsoft décide cette année de se faire une place dans le marché. Mais au lieu de commercialiser ses propres casques, la firme de Redmond ne fait que fournir la technologie ainsi que la plateforme Windows Mixed Reality. Ce sont les constructeurs comme Asus, Lenovo ou Acer qui fabriquent et qui vendent les casques.

Et l’un des avantages de ceux-ci, c’est qu’ils sont souvent plus abordables que les casques proposés sur les autres plateformes, et qu’ils peuvent fonctionner sur des ordinateurs moins coûteux (en comparaison aux caractéristiques requises par l’Oculus Rift ou le HTC Vive).

En revanche, comme la plateforme est toute nouvelle, Windows Mixed Reality a très peu de contenu

Pour palier à ce problème, Microsoft a donc décidé de travailler avec Valve, pour que les jeux vidéo en réalité virtuelle disponibles sur la boutique Steam VR soient compatibles avec les nouveaux casques Windows Mixed Reality.

Et aujourd’hui, cette compatibilité entre en beta ouverte, ce qui signifie que si vous avez un casque Windows Mixed Reality et un ordinateur compatible, vous pouvez jouer aux jeux de Steam VR. Il est également nécessaire d’avoir la dernière version de Windows 10, c’est-à-dire la Fall Creators Update.

Dans un billet de blog, Valve indique que plus de 2 000 titres disponibles sur Steam VR sont désormais accessible sur ces casques. Cependant, comme il s’agit d’une beta, il faudra sûrement s’attendre à quelques petits problèmes de fonctionnement. Mais le but des betas est justement de repérer les bugs afin de les corriger. Pour commencer à jouer, c’est par ici.