Jeux vidéo : quelles sont les marques qui financent le plus les influenceurs ?

La pratique est désormais banale dans l’univers vidéoludique. Pour faire la promotion de leurs produits, les entreprises recourent de plus en plus aux influenceurs. Le dernier exemple en date le plus flagrant nous est donné par Sony qui a fourni des modèles de PS5 à des vidéastes triés sur le volet afin d’entretenir l’attente autour de sa nouvelle console.

Pour mieux comprendre ce phénomène, CreatorIQ, une plateforme de marketing d’influence, a mené une étude portant sur des milliers de publications sponsorisées de créateurs afin de déterminer quelles marques apparaissaient le plus. Sur 2700 contenus réalisés par 180 influenceurs récemment, c’est Twitch qui se taille la part du lion avec 426 publications sponsorisées par 131 vidéastes. Ces influenceurs streament d’ailleurs bien souvent déjà sur la plateforme d’Amazon, et incitent donc leurs followers à se rendre encore plus nombreux sur leurs directs.

Les vidéastes de jeux vidéo s’installent dans la culture populaire

En seconde position de ce classement, on retrouve Sony qui a sponsorisé 423 posts répartis sur 116 créateurs. Pour le reste, on retrouve dans l’ordre Nintendo et Nvidia. Xbox pointe à la cinquième place et accuse un sérieux retard sur son principal concurrent. Elle n’a investi que dans 238 publications.

Enfin et de manière encore plus surprenante, une entreprise comme Electronic Arts se situe en toute fin de classement. On aurait pu penser que ses licences sportives comme FIFA ou très grand public comme Star Wars auraient incité la compagnie à investir davantage dans le marketing d’influence.

Quoi qu’il en soit, ce type de communication numérique semble bien promise à un bel avenir. À tel point qu’elle imprègne la culture populaire et les imaginaires. Dans la série Mythic Quest : Le Festin du Corbeau d’Apple TV+, on peut ainsi voir un très jeune influenceur qui en fait voir de toutes couleurs à des développeurs qui perdent un peu patience.